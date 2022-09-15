【玩樂好去處】西九大型戶外表演及活動空間「AXA x WONDERLAND」 未來將辦多場大型活動 料第四季度人流量逾10萬人次

由彩正娛樂策劃、位於西九文化區苗圃公園佔地約 140,000 平方呎的大型戶外表演及活動空間「Wonderland 竹翠公園」，於今年5年正式啟用以來，已舉行多場盛大演唱會，亦策劃富特色的公眾活動，如早前舉辦的「香港天燈節 2022」，吸引逾千名市民大眾到場參觀遊覽。成為本地新興大型活動表演的全新場地。

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為了進一步拓展「Wonderland 竹翠公園」面向國際市場，彩正娛樂宣布 AXA 安盛成為場地的冠名贊助商，雙方投資總額逾八位數字攜手呈獻匯聚藝術、文娛及消閒一體的「AXA WONDERLAND」，進一步推動場地成為藝術文娛活動的國際地標。

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為了致力關注客戶及市民的身心健康，AXA 安盛於今年10月8日至 9 日在「AXA x WONDERLAND」舉辦「AXA BetterMe Weekend」，提供一系列工作坊同遊戲體驗、觀賞區及不同的打卡拍照區等等，圍繞 Fitness、Emotion、Wellness，以及 GoGreen 主題，鼓勵大眾由內到外強化自己。

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近年文娛藝術活動愈見普及，加上疫情下不少大型演唱會轉移至室外舉行，截至周三（15日）「AXA xWONDERLAND」本年度第四季度出租率已逾九成，當中包括早前公布的《Harbour the Sonic 陳曉東 2022演唱會》，以及 Dear Jane 及洪嘉豪今日於會上公布的演唱會企劃；除此之外，更有其他活動如西九文化區主辦的「政青青年穿越故宮之旅」、汽車展覽及音樂祭等等，揭示本地戶外娛樂藝術活動場地需求，預計第四季度人流量將超過 100,000 人次。

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記者：陳詠妍