▲ 【反壟斷】英國監管機構CMA將深入調查微軟收購動視暴雪

英國競爭和市場管理局（CMA） 周四（15日）宣布，將對微軟（Microsoft，美：MSFT）斥資690 億美元收購著名遊戲《使命召喚》（Call of Duty）開發商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）一事展開深入調查。

作為英國反壟斷監管機構的CMA今月初曾表示，如果微軟拒絕讓競爭對手接入動視暴雪旗下的暢銷遊戲，或會損害遊戲機、訂閱服務和雲遊戲的競爭。CMA已要求兩間公司在9月8日之前提交提案以解決當局擔憂。

據報微軟不提供任何承諾 冀先爭取CMA較大讓步

CMA最新指，微軟通知監管機構將不會提供任何承諾。報道引述知情人士指，微軟在初步調查期間沒有提供任何補救措施，因為CMA以往傾向在調查第一階段作出較大讓步。另一方面，微軟重申了其 9 月初的聲明，稱它已準備好與 CMA進一步合作以解決其任何擔憂。

微軟競爭對手索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）發言人稱，對 CMA最新舉動表示歡迎。發言人稱，若通過讓微軟控制《使命召喚》等動視遊戲，這筆交易將對遊戲玩家和遊戲行業的未來產生重大負面影響。發言人表示，希望保證 PlayStation 遊戲玩家繼續擁有最高質量的遊戲體驗，感謝 CMA 專注於保護遊戲玩家。

相關文章：

【騰訊700】騰訊遊戲夥Logitech年內合推新雲遊戲手提機 將支援微軟、Nvidia雲遊戲平台

【美股業績】微軟季績遜預期、看好新財年收入維持雙位數增長 盤前股價升4%

編輯：李哲毅