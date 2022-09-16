【NFLX】Netflix預計明年將有4000萬觀眾收看「廣告版Netflix」、首發地區不涉香港　股價彈半成

▲ 【NFLX】Netflix預計明年將有4000萬觀眾收看「廣告版Netflix」、首發地區不涉香港

Netflix（美：NFLX）預計今年內推出設有廣告的低收費版訂閱服務，外電引述Netflix最新向廣告買家宣傳該項服務的文件，Netflix預計，至2023年第三季度，在其平台投放廣告可觸及全球約4000萬名觀眾。Netflix股價收升5%，收報11.26美元。

《華爾街日報》報告指，Netflix最新聯同廣告作夥伴微軟（美：MSFT）會見廣告買家。公司預期，今年年底新訂閱方案可助廣告觸及440萬名獨立觀眾，當中110萬是來自美國，更預期明年第三季可接觸的觀眾數目將大增至約4000萬，其1330萬來自美國。

Netflix在會面中也透露新訂閱服務首發地區，包括巴西、加拿大、墨西哥、日本、韓國、澳洲、英國、法國、德國、西班牙、意大利共12個市場。

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編輯：麥德銘