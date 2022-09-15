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【香港初創】醫療科技元化智慧　進駐香港科學園

科技 21:59 2022/09/15

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專注於跨科室的專科手術機器人的元化智慧科技（深圳）有限公司（簡稱元化智慧）宣佈落戶香港科學園。元化智慧成立於2018年，由曾任香港中文大學電子工程學系主任的加拿大工程院院士、香港工程師學院院士、IEEE Fellow孟慶虎教授擔任首席科學家，曾獲深圳市創新投資集團的數千萬天使輪投資。

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創新科技及工業局局長孫東出席啟動儀式時表示元化這個項目，是香港出去的科學家，回歸香港，走向國際，有很好的示範性作用。

元化智慧於2021年3月獲紅杉中國和招銀國際資本領投，深創投跟投的數億元A輪融資。2022年1月由基石資本領投，原股東深創投和紅杉中國聯合領投持續支援，國科嘉和、萬匯資本等多家知名投資機構聯合投資完成數億元人民幣B輪融資，投後估值約50億人民幣。

其全資子公司骨聖元化機器人（深圳）有限公司，主力發展全骨科手術輔助機器人系，可以輔助醫生完成膝/髖關節置換、創傷、脊柱等多種骨科手術。而元化智慧的消化道產品、後達芬奇無疤痕手術機器人產品、核酸採樣機器人等均已經完成或接近完成臨床前研發的產品，將陸續進入臨床驗證階段，形成覆蓋多科室和多臨床應用的產品矩陣。新一代自研導航設備和專為骨科手術設計的協作機械臂均已完成終期測試，將於年內投入應用。

綿輯：梁巧恩

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