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【自討苦吃】抖音直播iPhone 14 Pro Max開箱 無視蘋果禁令提前啟動新機 直播被封或面臨20萬元人民幣巨額罰款

環球政經 22:47 2022/09/15

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蘋果今年全新的iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max智能手機，本月8日已開放預售，並將於明日（16日）上市發售。根據網上流傳的圖片，蘋果表明嚴禁零售渠道（經銷商）在9月16日早上8點前激活（啟動/Activate）新機，提前激活的罰款為每部機20萬元（人民幣，下同），幾乎是iPhone 14 Pro Max 256GB版本（9,899元）售價的20倍！加上直播中途更被抖音封鎖導致直播中斷，難怪內地網友都說這位直播主今次「玩過火」、「虧大了」。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

據了解，今次這位任性的直播主，在抖音上直播了暗紫色1TB版本的iPhone 14 Pro Max的開機激活全過程，甚至還執行了跑分程式「安兔兔」，但跑分卻只有969,920，難道蘋果A16 Bionic的跑分，竟然還低於Android陣營的高通Snapdragon 8 Gen 1（1,118,161分）？估計是安兔兔版本問題仍未能正確辨識新機所致。

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責任編輯：嚴浩文

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