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【沽空狙擊】名創優品：獨立委員會結論顯示　殺人鯨資本關鍵指控無事實依據

股市 21:24 2022/09/15

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名創優品：獨立委員會結論顯示　殺人鯨資本關鍵指控無事實依據

名創優品 （09896） （美：MNSO）今年7月來港雙重上市後不久，即被沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）狙擊。名創優品周四發公告指，早前就Blue Orca Capital發佈的沽空報告，公司成立獨立委員會，以監督就該報告中相關指控所開展的獨立調查工作。基於調查結果，獨立委員會得出結論，該報告的關鍵指控均無事實依據。

名創優品指，獨立調查由獨立委員會監督，並在一家國際律師事務所和一家非本公司核數師的知名法證會計師事務所的法證會計專家的協助下進行，現已實質性完成。獨立調查的調查結果涵蓋對公司特許經營業務模式及涉及公司主席的土地交易的指控。基於調查結果，獨立委員會得出結論，該報告的關鍵指控均無事實依據。

殺人鯨資本稱名創優品超過620家以獨立特許經營分店，其特許經營權註冊人為名創優品高管或與公司董事長關係密切者，直指名創優品對其商業模式撒謊。殺人鯨資本又稱，名創優品在一項交易中，通過不透明的加勒比司法管轄區作為中間人，藉此從公司吸走數億美元。

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記者：余倩敏

港股 美股 沽空 名創優品（09896）

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