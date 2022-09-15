▲ 【解碼｜內銀股】內銀7年來首降存息 分析：助降實體經濟資金成本、惟刺激經濟作用有限

據內媒報導，內地主要銀行自9月15日起下調指標存款利率，是7年來首次。野村指減存息利好銀行利潤，亦為下調貸款報價利率（LPR）締造空間。倘若內銀不聯手下調資金成本，人行將缺乏空間有效下調利率並刺激信貸需求。

不過，野村預期再進一步降LPR的空間已有限，減存息對內地經濟刺激作用亦輕微。該行直言，調整處理新冠疫情的方式，並推出一系列刺激措施以推動內房需求，才是令內地經濟復甦的關鍵方式。

內銀股料續跑贏大市

中銀國際預期，在資金成本壓力減少下，內銀淨息差下半年料適度下跌。人行將指導內銀在取得合理利潤與為實體經濟貢獻財政支援，兩者之間取得平衡，並同時維持內銀充足資本水平。

然而，中銀國際指倘內銀淨息差未來大跌，內銀資產質素勢將惡化，繼而將影響它們向實體經濟提供財政支援的能力，並會衍生潛在金融風險。鑑於存款是商業銀行最大資金成本，中銀國際認為，下調存息將利好內銀淨息差，並有助鼓勵其他商業銀行跟隨下調存息，此舉也將有助貸款利率走低，並降低實體經濟的資金成本。

展望未來，中銀國際料H股銀行股指數未來3個月將繼續跑贏恒指，因商業銀行基本因素下半年料保持穩定。該行預期，內銀下半年將繼續取得純利增長，因行業規模料穩步擴張、資產質素續保持平穩，以及淨息差適度下跌。個股方面，中銀國際續予內銀H股「增持」評級，首選內銀股為郵儲行 （01658） 及農行 （01288） 。

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記者：余倩敏