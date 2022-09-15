【美股焦點】瑞士寶盛：聯儲局11月放慢加息步伐 建議保持防守倉位

瑞士寶盛私人銀行首席經濟師 David Kohl及瑞士寶盛私人銀行股票策略主管Mathieu Racheter預計，聯儲局將在9月21日再次加息0.75厘。他們指出，美國租金通脹仍未下降，是推動核心通脹率上升的重要因素，亦使整體通脹率未能進一步回落。

David Kohl稱，美國通脹率由7月的8.5%降低至8月的8.3%，反映通脹可能已在6月見頂。能源價格大幅下跌導致通脹數據回落，食品價格升幅亦比上月較少。服務業通脹因租金通脹超出預期而居高不下。雖然樓價上升最終將降低租金通脹，但這情境未在8月實現。如剔除波動較大的能源和食品價格，核心通脹率增幅將超過預期，從7月的5.9%上升至8月的6.35%。整體通脹率下降以及高於預期的核心通脹數據未能降低進一步加息的壓力，亦不足以讓聯儲局在九月舉行的聯邦公開市場委員會會議上放慢加息步伐。瑞士寶盛現預計聯儲局將在9月21日再次加息75個基點，並延至11月的會議上才會放慢加息步伐。

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Mathieu Racheter認為，如今年稍後通脹壓力紓緩，聯儲局將再次擴大政策焦點以應對經濟下行。然而，通脹壓力仍然偏高，而企業盈利預測則可能繼續向下調整。

正如該行早前預測，受到聯儲局提早調整貨幣立場的憧憬，近期市場從6月中旬低位的反彈，為典型的熊市反彈。熊市反彈通常很少單獨出現：平均而言，在新牛市出現前，每次熊市均會出現3次大約9%的反彈。歷史數據顯示，自1970年代以來的七次熊市中，只有當聯儲局開始降息才會到達最低位。如今年稍後通脹壓力得到舒緩，聯儲局將再次擴大政策焦點以應對經濟下行。然而，通脹壓力仍然偏高。此外，企業盈利預測可能會繼續向下調整（目前的2023年預期仍然過於樂觀），而實際利率上升亦將遏抑估值。此外，隨著進入增長衝擊的第二階段以及相關預期收益調整，該行預計在今年一直保持穩定的股票風險溢價將會回升。在過去經濟放緩時期，股票風險溢價平均增加了0.75%。目前，該行建議保持防守倉位。

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責任編輯：黃苑筠