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【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma　開市插13%

股市 21:35 2022/09/15

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【美股焦點】Adobe天價200億美元收購設計軟件Figma

軟件公司Adobe （美：ADBE）宣布斥資200億美元收購設計軟件Figma ，料以現金及股份各半支付款項，預計2023年完成交易。然而市場明顯不賣賬，Adobe開市跌13%，低見320.76美元。

Adobe 董事長兼行政總裁Shantanu Narayen 表示，Adobe一向通過自身創新及外部收購創造及提供新類尖端技術，形容Adob​​e 和 Figma 的合併具「改革性」，將加速公司對協作創造的願景。

Adobe：交易須Figma 股東及監管部門批准

根據協議，Adobe 同意以約 200 億美元的價格收購 Figma，其中包括約一半的現金和一半的股票，大約600 萬股額外的限制性股票將授予 Figma 行政總裁和員工，這些股票將在交易完成後的4年內派發。Adobe 預計，會通過手頭現金以及貸款來支付交易款項，料須得到監管許可和批准，並滿足其他完成條件，包括 Figma 股東的批准，才可完成收購。

Adobe指出，2025年Figma 的潛在市場總額將達到 165 億美元，該公司預計今年年度經常性收入（ARR）將增加約 2 億美元至超過 4 億美元，淨收入留存率（NDR）超過 150%，而Figma 的毛利率約為 90%，經營現金流為正。

Figma 聯合創始人兼首席執行官 Dylan Field 稱，憑藉 Adob​​e創新知識，料可進一步重新構想基於於網站瀏覽器的產品設計服務。

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