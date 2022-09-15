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【美股焦點】柏瑞籲買不受市場周期影響股票 穩定增長企業估值吸引

環球政經 20:29 2022/09/15

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柏瑞投資全球股票主管Anik Sen及柏瑞投資產業集群主管兼投資組合經理Robert Hinchliffe表示，由於全球央行正採取更強硬的行動來對抗持續的通脹，導致部分地區的經濟增長放緩。雖然市場價格似乎反映經濟衰退的預期，但柏瑞認為潛在的放緩會如何發展仍有待觀察，因為美國就業數據及企業盈利等指標表現強韌，加上最近數周油價下跌，亦讓消費者和企業鬆一口氣。

柏瑞指，全球股票投資者面臨的挑戰是集中於大型股的基準，因而可能無法提供理想的多元化優勢。柏瑞認為關鍵在於謹慎建構「中立」的投資組合，即重點尋找合適的企業，這些企業不受市場周期影響，隨著業務發展及市場錯誤定價，或可帶來超額回報潛力。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

柏瑞續稱，市場的估值已然大幅下調，許多被其歸類為「穩定增長」的公司在過去估值高昂，如今它們的估值變得吸引。整體可投資市場擴大，估值收縮至新冠疫情之前的水平，部分股票的估值甚至更低。市場低估這些企業的增長前景，這提供了累積這些優質股的難得機會。

他們認為，長期的全球主題，如企業轉型、全球資本開支投資、科技創新和全球富裕等仍然保持不變，而捉緊這些機會的企業可能正在鋪設通往持續超額回報的道路。

延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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