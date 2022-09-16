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【旅遊業】日本放寬半自由行刺激查詢增一倍　業界籲旅客提早安排簽證

商業 11:30 2022/09/16

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日本月初放寬「半自由行」刺激港人遊日查詢增一倍。(梁偉榮攝)

日本自9月7日起再放寬旅遊入境至毋須導遊隨行，受訪市民黃小姐隨即計劃與家人到東京「半自由行」，到旅行社尋找資料，除了簽證較花時間，其他尚算順利，預定逗留一星期。

【亞馬遜】加州政府起訴亞馬遜壟斷　汲與第3方賣家合謀抬高價格

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，自6月日本重開入境，團體遊反應算是良好，但始終難跟疫前比較僅約一成。9月7日再放寬後，每日收到逾千個查詢應接不暇，他表示日本遊逾9成為自由行，反應比預期高出許多，看到市民積壓遊日需求。近日傳出或完全放寬自由行入境，袁振寧稱反而令市民觀望變化，查詢有一定回落，並表示重開自由行會分散需求，但長遠是好事對業界都有幫助。

東瀛遊執行董事禤國全亦反映9月放寬以來，每日有逾800個查詢，近日平均每天有數十人確認出發，表現在預期內。除了自由行，禤國全亦注意到有客人會考慮「半自由行」到當地採購或定點公幹，或早前已取得商務簽證前來安排機位住宿。

航班及人手不足旅行社有掣肘

雖然「半自由行」吸引港人出遊，但業界卻有不同挑戰，袁振寧解釋，旅行社要處理回港檢疫的繁複核酸檢測及隔離酒店安排，而且航班不足及票價高，令公司在制定產品時有較大掣肘，並舉例直飛北海道尚未回復，而福岡航班亦比疫前疏落，難規劃不同日數旅遊產品。

禤國全亦留意到客人已對聖誕及新年檔期感興趣，惟航班載客量尚未回復，旅行社暫時無法處理客人需求，僅可安排到近月出發的行程。他預期聖誕及新年出發的機位仍會較緊張，並現時人手不足應付，回覆查詢需較久，旅客要注意出發時間提早安排簽證。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，「半自由行」令業界查詢增一倍，實際成行比6至7月升約2成，並期望近期機組人員檢疫放寬可增加來往航班。消息指日本政府擬十月括免簽證安排，楊淑芬認為會利好業界，惟回港檢疫及核酸測試要求，仍令市民較多顧慮。

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記者:王浩賢

 

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