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【美股焦點】 迪士尼考慮合併旗Hulu、Disney+ 建單一影音平台

環球政經 19:04 2022/09/15

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迪士尼 （美：DIS）CEO Bob Chapek表示，公司正考慮合併旗下串流媒體平台 Hulu 和Disney+。Disney+ 為兒童和家庭提供合家歡的電影和電視節目為主，Hulu則主打成年人市場，提供包含前衛內容的節目。

Chapek 表示，迪士尼目前已成功地以折扣價將旗下 Hulu 和 Disney +進行 綑綁銷售，而合併兩者則可減低消費者在切換兩個應用程式時的不便。【美股焦點】 迪士尼考慮合併旗Hulu、Disney+  創建單一影音平台
 

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

在合併兩個串流媒體平台前，迪士尼需先購康卡斯特 （美：CMCSA）現所持有的三分之一 Hulu股份。目前迪士尼與康卡斯特已達成協議，迪士尼將於 2024 年收購康卡斯特所持股份，估計至少價值 275 億美元。Chapek 亦表示盼能盡快成功收購股份。

 

延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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責任編輯：何珊如

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