【ET開市直擊】內房政策放寬可否一博 人民幣跌穿「7算」點算？（附Time code）

內房政策有望鬆綁，據《路透》報道，廣州新盤樓價最多可減價20%，市場憧憬限購政策進一步放寬，內房股上日全線領市造好，碧桂園 （02007） 升近9%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 齊升逾4%，領市轉升兼逼近萬九點，內房股可否一博？美元滙價獨強，美滙指數企109，離岸人民幣（CNH）兌美元滙價週四跌穿「7算」，為2020年7月以來首次，人民幣再響貶值警號，對中港股市影響多大？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股焦點。

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00：31 - 美股焦點及上日表現

01：01 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：34 - 亞太股市早段市況速報

03：19 - 美國新申領失業救濟人數連跌5周 下周議息加1厘機會不高

05：41 - 美國11月逾5成機率再加息0.75厘 美股離6月低位還有升幅料續波動

07：55 - 下周議息會議如無新驚嚇 美股有機會調轉炒

10：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路

11：18 - 港股趨勢弱 所有因素均利淡

13：50 - 人民幣較其他貨幣強 貶值對出口有幫助

15：55 - 港股走勢見下行通道 仍有條件再跌

17：23 - 恒指下望3月低位18235點 難言會否跌穿

18：30 - 內房股反彈追入有難度 內地買樓信心未恢復

20：44 - 放寬限購令只對內房股股價有刺激 實際未對銷情有幫助

23：20 - 港股開市初段市況速報

23：30 - 電力股波動大、估值平 宜分段吸納

24：13 - 電力股選協鑫科技 （03800）

27：02 - 港股開市初段市況速報

27：58 - ET個股推介：碧服 （06098）

31：02 - 港股開市初段市況速報

32：02 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 4.3元買入今日要走？

33：30 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 冇貨幾錢可入？ 騰訊音樂快上市對騰訊財政收入有幫助？

36：44 - 觀眾問股：網易 （09999） 136元有貨守定止蝕？

38：15 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 點睇？

41：00 - 觀眾問股：電力股可吸納？ 中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916） 有冇得諗？

42：46 - 觀眾問股：加息預期再升溫 滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 點揀？

44：53 - 港股開市初段市況速報

45：47 - 財經日誌提提你



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責任編輯：何美澄