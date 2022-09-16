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【ET開市直擊】內房政策放寬可否一博 人民幣跌穿「7算」點算？（附Time code）

股市 11:16 2022/09/16

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內房政策有望鬆綁，據《路透》報道，廣州新盤樓價最多可減價20%，市場憧憬限購政策進一步放寬，內房股上日全線領市造好，碧桂園 （02007） 升近9%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 齊升逾4%，領市轉升兼逼近萬九點，內房股可否一博？美元滙價獨強，美滙指數企109，離岸人民幣（CNH）兌美元滙價週四跌穿「7算」，為2020年7月以來首次，人民幣再響貶值警號，對中港股市影響多大？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股焦點。

Time Code
00：31 - 美股焦點及上日表現
01：01 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：34 - 亞太股市早段市況速報
03：19 - 美國新申領失業救濟人數連跌5周       下周議息加1厘機會不高
05：41 - 美國11月逾5成機率再加息0.75厘       美股離6月低位還有升幅料續波動   
07：55 - 下周議息會議如無新驚嚇     美股有機會調轉炒
10：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：18 - 港股趨勢弱    所有因素均利淡
13：50 - 人民幣較其他貨幣強    貶值對出口有幫助
15：55 - 港股走勢見下行通道    仍有條件再跌
17：23 - 恒指下望3月低位18235點    難言會否跌穿
18：30 - 內房股反彈追入有難度    內地買樓信心未恢復
20：44 - 放寬限購令只對內房股股價有刺激    實際未對銷情有幫助
23：20 - 港股開市初段市況速報  
23：30 - 電力股波動大、估值平    宜分段吸納
24：13 - 電力股選協鑫科技 （03800）
27：02 - 港股開市初段市況速報
27：58 - ET個股推介：碧服 （06098）
31：02 - 港股開市初段市況速報
32：02 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 4.3元買入今日要走？
33：30 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 冇貨幾錢可入？   騰訊音樂快上市對騰訊財政收入有幫助？
36：44 - 觀眾問股：網易 （09999） 136元有貨守定止蝕？
38：15 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 點睇？
41：00 - 觀眾問股：電力股可吸納？  中國電力 （02380） 、華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916） 有冇得諗？  
42：46 - 觀眾問股：加息預期再升溫     滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 點揀？
44：53 - 港股開市初段市況速報
45：47 - 財經日誌提提你
 

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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