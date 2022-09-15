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【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖）

科技 21:09 2022/09/15

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蘋果（Apple）iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max終於在今（16日）正式出貨，本報記者開箱實試暗紫色iPhone 14 Pro Max真實效果，讓大家作個參考。

蘋果（Apple）最新旗艦手機iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max終於在今（16日）正式出貨！其中iPhone 14 Pro系列就在全新的暗紫色、動態島設計以及4,800萬像素鏡頭的加持下，成功引起大眾關注。不過相信有部分果迷，依然在觀望iPhone 14系列是否值得入手？不妨讓本報記者開箱暗紫色iPhone 14 Pro Max真實效果，讓大家作個參考！

【蘋果更新】蘋果iOS 16即日起開放更新　可自訂鎖屏界面、引入即時動態功能

【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭

相信是次最多人關心的，莫過於iPhone 14 Pro系列全新的暗紫色設計。記者上手測試iPhone 14 Pro Max後就覺得，暗紫色在陽光下相較明顯，室內看則比較像碳黑色，在不同的光線下會有一點漸變色感，整體而言相較「型格」。

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戶外使用　屏幕比上代光近2倍

今次iPhone 14 Pro系列也終於一改以往為人垢病的「M字額」瀏海設計，改以橫向式藥丸設計方式暗藏Face ID 及前置鏡頭組件，對比iPhone 13 Pro Max所佔用的面積少了31％。同時更加入是次最大的特色技術——「動態島（Dynamic Island）」，利用動畫及觸控操作來遮蓋Face ID鏡頭。

動態島是由硬件及軟件結合而成的創新技術，能即時調整變化顯示重要通知及活動等，也會彈出不同應用程式資訊，例如是播歌、計時、導航等。記者也試用了相關功能，並認為此項技術，確實能更加方便切換不同的應用程式。據悉，官方目前已經開放了API予第三方廠商，相信在不久將來，會有更多程式可配合動態島應用。

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另外，iPhone 14 Pro系列在屏幕設計也有大升級，當中包括：加入了Always-On Display常亮屏幕，並換上全新Super Retina XDR屏幕，於戶外使用時，光度最高更可達至2000nits，比起上代光近2倍。

Action Mode效果有驚喜　如安裝穩定器

至於鏡頭方面，iPhone 14 Pro系列相機效能大幅增強，主鏡頭由上一代的1,200萬像素提升至4,800萬像素，感光元件像素可4合為1，攝取多達4倍光線，令像素大小增至2.44微米，比1,200萬像素的影像更光亮。

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另值得一提的是，今次iPhone 14 Pro系列的拍片效果，也有部分升級。例如電影效果模式就支援4K拍攝，可以攝錄24 fps或者30 fps影片。普通短片拍攝則加入了Action Mode動作模式，記者嘗試同時手持iPhone 13 Pro Max及iPhone 14 Pro Max奔跑，開啟了Action Mode的iPhone 14 Pro Max所拍攝出來的效果極之穩定，猶如安裝了外置穩定器。不過要留意，Action Mode需要在有足夠光線的情況下使用。

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總括而言，今次iPhone 14 Pro系列有多項大升級，並且棄用了M字額瀏海設計，推出了全新的動態島設計，確實令人驚喜！而且港版iPhone 14 Pro Max的售價，是全球最低價錢中排名第4，為9,399港元起，1TB版本的價錢更與同上年iPhone 13 Pro Max 1TB的發售價相同，為13,599港元。所以對iPhone新設計有興趣的朋友，絕對可以考慮一下！

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記者：曾曉汶、張寶燕

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