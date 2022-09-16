巴西超模傳婚變難忍喪偶式育兒 為里安納度舊愛

超模Gisele Bundchen被封為巴西之光，早年曾與影帝里安納度狄卡比奧相戀。她2009年下嫁美式足球員Tom Brady後育有一雙兒女，近年以家庭為重。不過Gisele與Tom近日傳出婚變，更有指兩人已分居，原因是女方不滿丈夫一直堅拒退役，難忍喪偶式育兒的家庭生活。

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Gisele於1998年以17歲之齡為Alexander McQueen行騷，憑著1米8的高挑身形及美麗容貌，迅速走紅成為秀場寵兒。

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她曾為維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的生招牌人物，更有「長腿印鈔機」之稱。她曾經蟬聯年收入最高模特兒第一名的頭銜多年，身家保守估計達4億美元（約31.2億港元）。

Gisele婚後以家庭為重，隨著一雙子女正值青春期，自然也期望丈夫協助照顧子女。Tom作為美式足球聯盟（NFL）傳奇四分衛，今年2月一度宣布退役，但後來就推翻這個決定。

Tom的主教練指，Tom上月更離奇地以處理私人事務為由請足11日假期。

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美媒引述消息人士指，Gisele與Tom的婚姻出現問題，兩人現時更處於分居狀態。據悉，Gisele認為15歲繼子、12歲的大仔和9歲女兒都逐漸長大，覺得丈夫應該花更多時間回家陪伴妻兒。

兩人暫時未有回應婚變傳聞。不過Gisele近日接受《Elle》雜誌專訪時，透露她對丈夫宣布退役後再復出一事感到擔憂。

她形容美式足球是一項非常暴力的運動，而且希望丈夫能出更多力照顧家庭。她表示曾與丈夫多次商量這件事，但最終覺得每個人都要作出適合自己的決定，而丈夫也要追隨他的快樂。

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責任編輯：鄭錦玲