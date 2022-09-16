  • 29°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 08:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴西超模傳婚變難忍喪偶式育兒 為里安納度舊愛

環球社會熱點 08:35 2022/09/16

分享：

分享：

超模Gisele Bundchen被封為巴西之光，早年曾與影帝里安納度狄卡比奧相戀。她2009年下嫁美式足球員Tom Brady後育有一雙兒女，近年以家庭為重。不過Gisele與Tom近日傳出婚變，更有指兩人已分居，原因是女方不滿丈夫一直堅拒退役，難忍喪偶式育兒的家庭生活。

澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定 【下一頁】

Gisele於1998年以17歲之齡為Alexander McQueen行騷，憑著1米8的高挑身形及美麗容貌，迅速走紅成為秀場寵兒。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

她曾為維多利亞的秘密（Victoria's Secret）的生招牌人物，更有「長腿印鈔機」之稱。她曾經蟬聯年收入最高模特兒第一名的頭銜多年，身家保守估計達4億美元（約31.2億港元）。

Gisele婚後以家庭為重，隨著一雙子女正值青春期，自然也期望丈夫協助照顧子女。Tom作為美式足球聯盟（NFL）傳奇四分衛，今年2月一度宣布退役，但後來就推翻這個決定。

Tom的主教練指，Tom上月更離奇地以處理私人事務為由請足11日假期。

白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員 【下一頁】

美媒引述消息人士指，Gisele與Tom的婚姻出現問題，兩人現時更處於分居狀態。據悉，Gisele認為15歲繼子、12歲的大仔和9歲女兒都逐漸長大，覺得丈夫應該花更多時間回家陪伴妻兒。

兩人暫時未有回應婚變傳聞。不過Gisele近日接受《Elle》雜誌專訪時，透露她對丈夫宣布退役後再復出一事感到擔憂。

她形容美式足球是一項非常暴力的運動，而且希望丈夫能出更多力照顧家庭。她表示曾與丈夫多次商量這件事，但最終覺得每個人都要作出適合自己的決定，而丈夫也要追隨他的快樂。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定
今日
澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定
【英女王逝世】陪威廉玩迷上打機 曾獲贈24K金Wii
2022/09/15
【英女王逝世】陪威廉玩迷上打機 曾獲贈24K金Wii
路易斯安那州婦被禁墮畸胎 被迫遠赴紐約做手術
2022/09/15
路易斯安那州婦被禁墮畸胎 被迫遠赴紐約做手術
美國鐵路工會將罷工 公司取消所有長途客運列車
2022/09/15
美國鐵路工會將罷工 公司取消所有長途客運列車
【英女王逝世】500名元首政要出席國葬 6國不獲邀（附名單）
2022/09/15
【英女王逝世】500名元首政要出席國葬 6國不獲邀（附名單）

你可能感興趣

澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定
今日 08:05
澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定
【英女王逝世】陪威廉玩迷上打機 曾獲贈24K金Wii
18:00 2022/09/15
【英女王逝世】陪威廉玩迷上打機 曾獲贈24K金Wii
路易斯安那州婦被禁墮畸胎 被迫遠赴紐約做手術
16:43 2022/09/15
路易斯安那州婦被禁墮畸胎 被迫遠赴紐約做手術
網絡熱話 離婚 模特兒 里安納度狄卡比奧 巴西

下一篇文章

澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】500名元首政要出席國葬 6國不獲邀（附名單）
【英女王逝世】500名元首政要出席國葬 6國不獲邀（附名單）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月16日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月16日 時間08:00）
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款