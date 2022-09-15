【美股焦點】對沖基金押注  料馬斯克終需買下Twitter

就Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）要求撤回收購Twiiter（美：TWTR）的官司，幾家買了相關股票、期權或債券的對沖基金均預料馬斯克會輸掉該次官司。

有關庭審將會在10月17日於特拉華州法院審判，相關收購合約價值440億美元（約3453億港元）。但Pentwater Capital Management 在內的對沖基金都押注馬斯克這次將會敗訴。

有投資者和分析師預測，馬斯克與Twitter可能會在審判前達成和解，馬斯克或需支付約每股50美元的價格。

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責任編輯：何珊如