【聯想992】聯想黃建恒：方案服務業務料成增長引擎　目標分部收入年增長率維持20%至25%、經營利潤率維持高水平

▲ 聯想方案服務業務集團總裁黃建恒（陳永康攝）

聯想 （00992） 近年力拓企業服務市場，除了透過豐富自研IT產品技術等帶動自身增長，也有意利用併購或合營推動業務發展。聯想方案服務業務集團總裁黃建恒表示，公司目標未來數年方案服務業務收入可以維持20%至25%以上按年增長，而經營利潤率維持在15%至20%的高水平。

聯想今年6月收購電訊盈科 （00008） 企業方案業務的8成股構，新合營公司更名為「聯想電訊盈科企業方案」，冀力攻技術解決方案，黃建恒強調，聯想正由硬件公司轉型為軟件及服務，新合營公司將會是「發展箭頭」，希望提供更多增值服務，增強用戶黏性，間接帶動收入及利潤率表現。

翻查年報，去年電訊盈科企業方案業務，不論在收入增速及經營利潤率，也不及聯想方案服務業務整體水平，對於收購原因，黃建恒解釋，集團與聯想電訊盈科企業方案可產生強勁的協同效應， 賦能企業方案業務。

黃建恒指出，企業方案複雜程度較高，上述收購合作可提高付運能力，引入對方專業技術人材，同時電訊盈科企業方案在系統整合、營運升級具經驗，配合聯想核心技術能力，可以締造具差異化服務方案，對附屬公司長遠發展有信心。

聯想電訊盈科企業方案行政總裁李喆指出，以往公司海外市場營運據點相對較少，變相承接海外客戶有一定限制，日後則可利用聯想在海外喆區的行政及財務能力。

相關文章：

【聯想992】楊元慶：部分芯片已現供應飽和狀態 低端芯片產能仍短缺

【業績】聯想上季溢利升11%創新高 收入按年持平為170億美元

記者：李哲毅