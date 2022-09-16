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碧咸夫婦做錯1件事得罪新抱 遭狠拒為男家搞多場婚禮

環球社會熱點 09:05 2022/09/16

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外界盛傳英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn老婆Nicola Peltz ，與奶奶碧咸嫂之間婆媳不和。外媒引述消息人士指，碧咸曾建議Brooklyn在英國舉辦多一場婚禮慶祝，但遭Nicola強硬拒絕。有指全因碧咸夫婦做錯一件事，Nicola婚前已對碧咸夫婦感到不滿，直至策劃婚禮時雙方關係終於決裂。

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娛樂記者Alison Boshoff報道指，碧咸（David Beckham）夫婦建議兒子先在美國佛羅里達州棕櫚灘、女方家族名下豪宅舉行婚禮，其後返回英國科茨沃爾德（Cotswolds）豪宅舉行多一場婚禮。

不過Nicola希望跟足傳統只搞一場婚禮，加上她對棕櫚灘豪宅坐擁私人碼頭及沙灘環境相當滿意，作為婚禮話事人本就不願意舉辦兩場。

而且碧咸夫婦寓所曾被賊人闖入，故兩人一直相當重視保安措施。據悉，碧咸夫婦曾派保安團隊進入婚禮場地、即Nicola父母所住價值的7,600萬英鎊（約7.81億港元）的豪宅，試圖確保婚禮安全。但此舉引來Nicola不滿，認為碧咸夫婦相當無禮，雙方關係開始轉差。

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Nicola在籌備婚禮過程中甚少詢問男家意見，任由母親Claudia Heffner Peltz決定婚禮細節。其母未有安排男方家人坐主家席，Nicola亦拒絕穿碧咸嫂品牌婚紗等積怨下，碧咸夫婦與Nicola關係終於決裂。

據報碧咸嫂已伸出橄欖枝，主動邀請Brooklyn夫婦出席時裝周活動，但未知Nicola會否接受奶奶邀請。外界預料雙方關係短時間內難獲改善，因Nicola早前在紐約時裝周表示，不太可能會與丈夫搬到英國，強調現時喜歡與家人親近。

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責任編輯：郭麗明

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