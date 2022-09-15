【人民幣走勢】離岸人民幣滙價逾兩年首度跌穿「7算」　分析料短期下試甚麼水平？

▲ 【人民幣走勢】離岸人民幣滙價跌穿7算關口 2020年7月以來首見

美元匯價獨強之下，離岸人民幣（CNH）兌美元滙價周四跌穿「7算」，為2020年7月以來首次。瑞穗銀行首席洲外滙策略師張建泰向本報表示，基於近期官方和分析指出人民幣「破7」衝擊可控，離岸人民幣試跌穿7算後，預期周五在岸人民幣中間價會再漸進引導破7。

至香港時間下午6時50分，離岸人民幣匯價最新報7.0091，單日走弱約400基點。在岸人民幣則報6.9946，走弱約326基點。

美國貨幣政策鷹派 人民幣短期難逃弱勢

張建泰指，除非聯儲局減慢加息速度，疫情防疫政策有顯著改善，人民幣才有望有較大的反彈，否則人行只能減慢人民幣貶值的速度，並不能扭轉人民幣貶值的趨勢，預期美元強勢和中美利差下，無論是離岸人民幣或在岸人民幣，都有機會試7.05水平。

滙豐此前也分析，人行意識到美國聯儲局9月將大舉收緊貨幣政策會不利人民幣匯價，但不認為人行會因而更改內地貨幣政策偏鬆的走向。

滙豐分析指，鑒於貿易緩衝減弱，內地需求幾乎沒有跡象持續復甦，人行會將恢復經濟增長為優先事項。

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記者：陳韻妍