▲ 【小米1810】雷軍官媒訪問：我37歲財務自由 小米「被逼」造車

小米 （01810） 創辦人雷軍在社交平台轉載自己接受中央電視節目《雲頂對話·雷軍》訪問的預告片，並提及自己創辦小米和進軍電動車的初衷。雷軍在訪問稱，自己於37歲時帶領金山完成上市「也財務自由了」，並半退休3年至4年時間，因想起年輕時看過《矽谷之火（Fire in the Valley）》，而重燃創業念頭，並創立小米。

雷軍於1969年出生，而金山科技 （03888） 於2007年上市，雷軍同年年底以「健康理由」辭去總裁職務。《矽谷之火》則描述早期蘋果喬布斯與微軟蓋茨之間的商業競爭。

雷軍稱，自己於18歲看畢該書，半退休時期想起後希望創辦一家技術公司，能影響全世界。

他在訪問中又提及小米造車的初衷，雷軍形容公司是「被福」造車，並指小米希望成為偉大的公司就要跟著風口走，他說：

此時此刻，風口就在智能電動汽車，智能電動汽車成了汽車工業和消費電子的融合。如果你不幹，你就落伍了。

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編輯：麥德銘