【解構︱內房危機】中國確保「保交樓」要幾多錢？　標普估算至少7000億人幣

▲ 中國確保「保交樓」要幾多錢？ 標普估算至少7000億人幣

標普表示，中國房地產行業需要7000億至8000億元（人民幣，下同），才能確保陷入困境的開發商能夠完工交樓。在最差的情況下，所需金額有機會高達1.8萬億元至2萬億元。

標普指出，預售房停工是打擊購房者信心的最大主因，今年8月首100名發展商的銷售按年下跌了三分之一。如果銷售額下降導致更多房企陷入困境，將進一步損害市場信心。該行粗略估計，中國約有200萬套預售房未完工，現正處於閒置狀態。

標普認為，只有中國政府才有能力調動應對地產市場低迷所需的大量現金，以提振房地產市場的信心，並相信扭轉行業的措施正在變得更廣泛及全面。

該行認為，解決房地產低迷對經濟和社會穩定很重要，這是政府的兩個主要目標，持續的下行周期有可能成為一個系統性問題。

要讓樓市恢復健康，標普稱，政府面臨的大問題是如何確保預售房完工並交付予業主。因此，中央政府啟動約2000億元基金，以協助保交樓。雖然初期的資金規模恐怕不足以解決問題，但政府以行動支持是良好的開端，具象徵意義，即向買家和投資者發出信號，表明國家願意在此事上投入大量資金。

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編輯：袁諾曦