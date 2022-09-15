【家傭保險】AXA安盛及滙豐合推「家傭超卓綜合保險」　涵蓋外籍及本地家庭傭工、陪月員等

▲ AXA安盛及滙豐合推「家傭超卓綜合保險」。

AXA安盛及滙豐 （00005） 合推「家傭超卓綜合保險」，涵蓋外籍家庭傭工、本地（兼職）家庭傭工及陪月員。為外籍家庭傭工提供診所費用保障、每次診症每日高達300港元，亦為僱主提供保障，包括補聘外籍家庭傭工費用保障，亦涵蓋外籍家庭傭工、本地（兼職）家庭傭工及陪月員的欺詐及不誠實保障，每年高達12000港元。

此外，「家傭超卓綜合保險」亦設自選嚴重疾病保障，為外籍家庭傭工提供每保單年度高達5萬港元的危疾保障，涵蓋就受保嚴重疾病進行的手術及治療的醫療開支。如外籍家庭傭工不幸身故，計劃將為僱主提供每日最高500港元的年假補償，以及覆蓋創傷輔導治療的費用。

另外，「家傭超卓綜合保險」提供每保單年度高達5,000港元補聘家傭費用保障，例如外籍家庭傭工在未有預先通知的情況下突然離職、保單年度已發生超過兩次外籍家庭傭工辭職或被解僱而提早終止僱傭合約。該保險亦針對僱主就受聘家傭所需承擔的法定責任，提供每宗事故高達1億港元的僱員補償，保障僱主符合法定要求。

即日起至2022年10月31日，客戶凡購買「家傭超卓綜合保險」，即可享有以下折扣：



• 2年期外籍家庭傭工計劃 — 永久保費75折，每張在優惠期內成功申請的保單可獲額外150港元惠康購物禮券

• 1年期外籍家庭傭工／本地（兼職）家庭傭工計劃 — 永久保費8折

• 陪月員計劃 — 保費8折

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