▲ 【商場活動】領展T Town推「甜星人關注谷」活動 完成3大手機遊戲任務可賺取限量徽章NFT

領展 （00823） 旗下T Town於9月16日至10月30日期間，推出「甜星人關注谷」推廣活動，以現實場景串連手機遊戲的互動概念，讓市民跳入虛擬甜品世界，市民只要完成3大手機遊戲任務，便可賺取限量甜食成就徽章NFT及指定商戶甜品優惠。

T Town首次於活動中引入「邊玩邊賺」（play-to-earn）概念，從遊戲中賺取活動積分「糖分」兌換獎品。只要通過手機於T Town場內各處搜索開啟夢幻大門的二維碼，即可走進虛擬甜品世界，免費挑戰3大主題遊戲，包括「聚星攝蜜」、「下白泥尋蜜」及「龍亭解蜜」。

與本地插畫師Thomas Napoleon合作

此外，活動期間，T Town與本地插畫師Thomas Napoleon聯乘合作，以天水圍獨特景點下白泥、龍園及聚星樓為靈感，將商場打造成充滿滋味的甜品王國。

於9月16日至10月30日期間，在 T Town以指定電子貨幣消費滿50元或以上，即可兌換電子印花，儲齊指定數量的印花，可換領期間限定récolte小家電。

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編輯：陳韻妍