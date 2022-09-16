澳洲男自稱係查理斯同卡米拉私生子 要求做親子鑑定

英女王伊利沙伯二世駕崩，查理斯繼任成爲英王查理斯三世。一名英國出生的澳洲男子Simon聲稱，自己是查理斯三世與王后卡米拉的私生子。Simon一直希望做親子鑑定證明自己的王室血統，又曾向英女王寫信，但多年來都不獲回應。

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56歲的昆士蘭工程師Simon Charles Dorante-Day表示，自己是1966年4月5日在英國樸茨茅夫（Portsmouth）出生，8個月大時被養祖父母收養，然後全家移居澳州至今。

Simon聲稱，他的養祖父母曾為英女王及菲臘親王（Prince Philip）工作。養祖母臨終時向Simon透露，他是查理斯三世（Charles III）與王后卡米拉（Queen Consort Camilla）的私生子，促使Simon展開漫長認親之旅。

Simon報稱，查理斯三世與卡米拉在他出生前一年開始談戀愛。當時兩人相當低調，沒有其他人得悉此事。查理斯三世於Simon出生前9個月就被派往澳州參與王室事務，卡米拉悄悄將他生下來，並改名為Simon Charles，名字一直沿用至今。

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據悉，卡米拉在王室及官員保護下一直養到Simon 8個月大，可惜終究「紙包唔住火」。卡米拉最後將Simon交由王室職員的女兒、即是Simon養祖母照顧。

Simon深信自己與王儲威廉（Prince William）及哈里王子（Prince Harry） 是親兄弟，多年以來一直願意公開接受DNA測試，證明自己有王室血統。他曾向英女王寫信講述情況，但無得到積極回應。

Simon表示，對威廉成為威爾斯親王兼王儲感到難受，希望查理斯三世能夠提供答案，稱「如果你唔係我老竇，咁就證明你唔係。」Simon強調不排除採取法律行動，逼使英王與他進行親子鑑定。

惟外媒翻查資料，王室指查理斯三世1970年在溫莎參加馬球比賽邂逅卡米拉，1994年才正式承認與卡米拉的婚外情，兩人至今並無子嗣。

Simon指他得知英女王駕崩後非常悲傷，更指有不少人慰問他及表達哀思。

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責任編輯：郭麗明