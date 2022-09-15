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【科技股女股神】Cathie Wood方舟投資旗下ETF趁周二大跌市掃入27隻美股　呢三隻股買入最多...

Hot Talk 17:46 2022/09/15

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美國周二（13日）公布超出預期的8月份經濟數據，觸發美股暴跌。彭博報道，「科技女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資（Ark Investment Management），旗下8隻交易所交易基金（ETF）周二買入27隻股票。買入量最大的三隻美股，依次為電子產品製造商Roku Inc（美：ROKU）、醫療成像系統研發商Butterfly Network Inc（美：BFLY）、視像會議軟件公司Zoom Video Communications Inc（美：ZM）。其中Roku已成為旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）的第三大重倉股。

買入之日正值納指創下2020年3月以來最大單日跌幅，對聯儲局下周將實施歷史性大幅加息以遏抑通脹壓力的押注加大，然而伍德周一（12日）在社交網站發貼，認為通縮正醞釀中。

受累今年聯儲局大手加息，ARKK今年跌超過55%。伍德在跌市中堅持大力買入下跌股份，同時賣出上升股份。正如周二買入的Butterfly Network、Zoom，兩股今年以來分別跌約14%和58%，當日同時賣出約150萬股家庭醫療健康公司Signify Health股票（美：SGFY），該公司股價6月中旬以來已升約1.6倍。

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編輯：胡學能

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美股 Cathie Wood Zoom 基金 ETF 經濟 股票 加息 美國聯儲局 通縮

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