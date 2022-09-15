▲ 【Crostini結業】積金局：Crostini拖欠8月份強積金供款約12萬元 受影響員工約120人

連鎖餅店Crostini結業，積金局表示十分關注Crostini結業事件。根據強積金受託人每月向積金局提交的拖欠供款報告，截至2022年7月的供款期，Crostini並沒有拖欠強積金的紀錄，但供款日為9月13日的8月強積金供款，積金局在未收到受託人的每月拖欠供款報告前，已主動聯絡相關受託人，證實Crostini未有支付員工8月份的強積金供款，拖欠款額約12萬元，受影響員工約120人。

積金局表示，將會代受影響的Crostini僱員追討有關拖欠供款，包括考慮從法律途徑展開申索。至於9月份的強積金供款，供款日為10月10日，如確認拖欠供款，積金局會立即採取執法行動 。

積金局亦留意到傳媒報道指，受影響的僱員包括全職及兼職僱員，局方會循Crostini有否按法例要求為所有僱員，包括全職及符合資格的兼職僱員登記強積金計劃的方向調查，如發現違規情況，必定採取法律行動。積金局又呼籲，僱員應定期查閱強積金帳戶紀錄，如有懷疑或發現供款有誤， 應立即聯絡其受託人 。

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記者：余倩敏