【清酒新世界@iM網欄】杜氏栽培米 妙高山酒造．三

妙高山酒造是上越著名的酒造，擁有200多年的歷史。頸城郡地區出身的平田先生為首席杜氏，以釀造「優雅的氣質清酒」的清酒為目標。

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酒造特別擅長製作酵母，在內部培養兩種酵母並將它們混合釀成清酒。此外，還採用了一種名為「瓶燗殺菌」的加熱方法來防止鮮味流失。酒造更是新潟縣最早採用瓶裝清酒的酒造之一，而且釀酒所用的材料同樣不簡單，以妙高山脈的地下水，加上新潟縣的酒米或者平田先生親自種植的五百萬石來釀酒。

近年來，平田先生一直在積極開發酒杯中的美味清酒，擴大清酒的可能性。他認為清酒是日本文化之一，想把日本清酒的美妙之處傳揚開去，不斷努力提高品質，讓日本人可以為自己的清酒感到自豪。

「妙高山 杜氏栽培米 特別純米」正是以平田先生栽培的五百萬石酒米釀成的特別純米酒。清酒經過巴氏殺菌，但方法是「瓶燗殺菌」，即是將未經火入的清酒裝進瓶中後，把酒瓶放進熱水中進行殺菌，盡可能保持新鮮度和味道的同時完成加熱殺菌。清酒具有純米酒的濃郁，同時口感清爽、柔滑，香氣溫和，可說是平田先生認定特別純米的最終形態。

其實此酒還有普通版，亦即是沒有「杜氏栽培米」標籤的特別純米酒，同樣優秀且口感醇厚，讓人享受到米飯的濃郁香氣和風味，更在2016年獲全米日本酒歓評会獲得金賞、2017年獲「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」メイン部門最高金賞和2018年的「SAKE selection」純米酒部門獲得白金獎。

同樣的普通版其實也有秋季版，適合在秋天享用，與普通版一樣沒有「杜氏栽培米」的標籤，但多了「ひやおろし」的標籤，這款清酒是用春天時候已壓榨的特別純米酒，然後熟成了一整個夏天而製成的。在炎熱的夏季，以最適宜的溫度下熟成，最終呈現出濃郁的風味，並增強了香氣和味道。絕對是久負盛名的秋酒，以其沉穩的香氣、順滑的口感和濃郁、成熟的味道極具魅力。

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地址：新潟県上越市南本町2丁目7番47号

電話：0255-22-2111

官網：https://myokoshuzo.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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