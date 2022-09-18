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【人才難求】生科企業實習計劃　育新世代專才

14:00 2022/09/18

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科技研發要花時間，生命健康科研及應用是政府近年積極推動的範疇，不過業界坦言人才短缺，不同項目都需要新人與具經驗人才補充，如何吸引大學畢業生等新世代加入，是頗大挑戰。

要解決人才荒，有生命科技公司就藉着實習計劃，以培育人才。惟受訪者坦言，公司雖加薪留人，但卻認為此會造成惡性競爭。

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薪創生命科技（Novus Life Sciences）創辦人及行政總裁黃棨麟，本身是香港大學生物工程博士，2014年公司進駐科學園，致力於骨骼健康及相關技術研發，現時產品已銷售到全球20多個地區，專注生物材料和生物工程研究，當中的「生物活性骨水泥」，已供應予動物採用。該公司亦研發出「生物活性3D打印機耗材」及「3D打印骨手術植入假體」，可讓醫療機構或設備生產商應用。

人才流動性大 影響研發進度
研發對薪創生命科技未來發展甚為重要，黃表示，本港現時是該公司的研發基地，即使已在深圳及新西蘭設分公司，但研發總部仍在港，並積極招聘人才。他坦言近一兩年短缺情況嚴重，今年更嚴峻，請人難無論是科研人才，又或者銷售及推廣人手。

談到行內人才短缺情況，黃棨麟又稱，以往刊登招聘廣告亦會收到不少求職申請，過往3、4年人力資源供應尚算穩定，但疫情及近年本港環境變得複雜，加上經濟問題，人才招募面對同業競爭，即使有足夠資金發展科研，卻總是找不到足夠人才，證明市場上人力根本不足。

薪創生命科技創辦人及行政總裁黃棨麟表示，科技招聘人才困難，但加薪造成惡性競爭，人才流動性大，長遠令研發受影響。（彭振濠攝）

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該公司以往單是香港辦事處已有逾20員工，但現時深圳、香港及新西蘭加起來只有十多人，黃解釋就是因為人才難求。有生物科技、工程師又或具科學背景人才，較適合研發需要。即使攻讀相關學科的入職者，到職後仍要再培訓，若人才流動性大，對研發項目影響亦大。「一個研發項目要花數年時間完成，若人才數月或一年內離開，會影響研發進度。」

實習接觸商業運作 助日後職場發展
就讀香港理工大學應用生物兼生物科技（榮譽）理學士3年級生的陳嘉瑜（Magarlinda），今年加入薪創生命科技研究開發部門（R&D）當實習生的一員。

6星期的工作經驗，讓她從以往學校實驗室助理，走到實際的研發單位，參與過研究3D材料抗壓強度，又要研究產品包裝設計，有機會進入無塵室，對她來說都是新鮮事。

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陳嘉瑜表示，今次更學習到本科以外的事物，包括商業運作、計算運輸成本、找客戶，雖然研發工作與她修讀的本科有不同，而她本人對生物材料亦不大了解，但項目仍令她留有深刻印象，當中花了4星期時間，做了超過40個樣本，才做到的產品壓力測試，最終成功完成後的滿足感令她體會甚深。

但問到未來工作規劃方面，陳嘉瑜坦言，今次實習體會到校園與工作的不同，現階段仍希望多作嘗試，才決定未來路向。

就讀香港大學公共衞生碩士的朱夕荷，亦是今年加入薪創生命科技產品開發部門的實習生，透過去年參加過相同計劃的朋友推介，她加入開發部門當市場推廣工作，由蒐集資料做比對，到為產品定價。

朱夕荷表示，體會到公司的產品在市場上較罕見，較難定價，對修讀公共衞生的她而言，有機會接觸到商業市場運作，對她在日後在職場發展時，更有幫助。

▲ 陳嘉瑜（左）稱，實習工作令她學習到本科以外的事物，更明白商業運作、計算運輸成本等；右為另一實習生朱夕荷。（彭振濠攝）

多渠道吸納人才 歡迎新血加入研發
各行業科技人才短缺，科研的專業範疇就更難，業內人力競爭令管理人頭痛。薪創生命科技創辦人及行政總裁黃棨麟指出，歡迎新世代人才加入，因為傳統大學科研亦像師徒制，而新人加入研發團隊，亦可一步一步學起。

他補充，具經驗的人才當然重要，但各種科研項目範疇都較專門，一不小心就容易人才錯配，即使具經驗人才加入，若技能不適合，反而浪費彼此時間及資金成本，而新人加入的好處，反而是可從頭學起。

要留住人才，管理人往往考慮加薪，近年亦有報告指，科技相關人才的薪金升幅達4成或以上。黃棨麟坦言，公司有加薪留人才，但卻認為此舉會造成惡性競爭，人才價高者得，但高薪爭才環境下，亦令人才更易流失，對研發影響甚大。「薪金增2至3成，最終行內各公司都沒有得益，形成惡性循環。」

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吸在港讀書 非本地畢業生
要解決人才荒，薪創生命科技先考慮採用不同方法吸引人才，包括：（1）與大專院校保持聯繫；（2）提供實習機會；（3）到院校分享公司經驗；（4）透過大學教授推薦人才。黃棨麟又指出，雖有利用傳統招聘廣告招攬人才，直言今年效果不彰，可能要考慮採用其他手段。此外，多年來該公司都有參與香港生命科技青年會實習計劃，讓大專學生加入當實習生，吸收實際工作經驗。

除了在本地吸引人才，亦希望吸納海外人士，甚至在海外設立分公司以廣納海外專才。黃棨麟表示，團隊已習慣彈性工作，遙距會議亦然，所以無論是研發或其他行政工作，僱用海外人才亦無不可。此外，薪創亦有透過香港政府的非本地畢業生移民安排（IANG）簽證計劃，吸引在港讀書的非本地畢業生加入公司工作。

不過，僱用海外人才時，黃棨麟強調要考慮政府政策、在地文化、留港時間、薪金及其他住屋開支、社會壓力等因素，所以聘請海外員工亦不容易。

記者：彭振濠

生物科技 科研 香港 人力資源 3D打印

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