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【新加坡搶人才】新加坡計劃5年內增加2萬個金融行業職位　推動當地財富管理業務及可持續金融發展

宏觀解讀 17:33 2022/09/15

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【新加坡搶人才】新加坡計劃5年內增加2萬個金融行業職位　推動當地財富管理業務及可持續金融發展

香港仍在閉關之際，新加坡積極搶攻國際金融市場。新加坡金管局表示，計劃於2021至2025年增加2萬個金融行業職位，平均每年淨增加約3000至4000個職位，以推動當地財富管理業務及可持續金融方面的發展，冀金融業每年增長4%至5%。

新加坡推新工作簽證爭奪人才、月薪3萬坡元即可申請【下一頁】

新加坡金管局指，金管局與金融行業攜手合作，為不同資產類別拓展機遇，並令新加坡於全球及地區外匯及私營資本市場，擔任一個核心地位。

據新加坡金融局未來5年規劃，新加坡致力成為亞洲慈善事業中心，向綠色金融科技、氣候變化解決方案及可持續金融企業提供1億坡元資助，擴大跨境支付，提供4億坡元基金協助專業人士進修等。

新交所擬修例要求上市公司披露行政總裁薪酬【下一頁】

新加坡金融業佔當地經濟增長14個百分點，而穩定的政治環境可吸引全球的富裕人士，有助提升新加坡的競爭力以及國際金融中心地位。

截至2020年止5年間，新加坡創造逾2萬個職位，並吸引25.6億美元金融科技投資。

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【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

編輯：陳韻妍

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