【電影票房】《明日戰記》票房衝破5700萬　登香港電影史上華語片第8位

▲ 港產片近期的票房表現不俗，多部電影均打破各項紀錄。當中由古天樂主演兼監製、天下一電影發行的《明日戰記》表現最為亮眼，票房已衝破5700萬。（天下一、安樂影片FB圖片）

港產片近期票房表現不俗，多部電影均打破各項紀錄。當中由古天樂主演兼監製、天下一電影發行的《明日戰記》表現最為亮眼，票房已衝破5700萬，登上香港電影史上華語片10大票房的第8位。

【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信 黃家和憂慮爆發結業潮

《明日戰記》於上月25日在本港開畫，票房成績不斷報喜。天下一電影在其社交平台宣布，根據Hong Kong Box Office Ltd.，該片的票房已衝破5700萬（不包含澳門地區票房），登上香港電影史上華語片10大票房的第8位。

古天樂回應稱：「很高興電影打進了10大票房排行榜，證明香港可有新的電影類型。而且最開心的是，下半年有多部本地電影均取得好成績，這才是大家最想見到的事。」

《飯戲攻心》導演陳詠燊超越自身紀錄

另一港產片、安樂影片發行的《飯戲攻心》票房亦報捷。該片由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演。於本港上映6日，票房已超越導演本人前作《逆流大叔》的紀錄。

《飯戲攻心》原安排於賀歲檔期上映，惟受疫情影響順延至中秋。截至14日，該片的票房已達20,094,589元，成為限聚令下最快破2千萬的港產喜劇片。

【日本經濟】日本咖哩飯價格創20年新高 日圓貶值、香料價格暴漲成主因

【亞馬遜】加州政府起訴亞馬遜壟斷 汲與第3方賣家合謀抬高價格

責任編輯：李智美