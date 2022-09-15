【英女王逝世】陪威廉玩迷上打機 曾獲贈24K金Wii

英女王生前為人風趣幽默兼有童心，更有指英女王私下十分熱愛打機。事源英女王有次陪長孫威廉王子打機期間，愛上任天堂的Wii遊戲機。更有遊戲開發商向英女王贈送24K金版Wii主機，但最終因王室送禮規定未能成事。該24K金版Wii主機其後由荷蘭收藏家網上放售，要價30萬美元（約243萬港元）。

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原來威廉（Prince William）2008年時，獲當時仍為女朋友的凱特（Kate Middleton）送贈價值200英鎊（約1,808港元）的任天堂（Nintendo）Wii遊戲機作為聖誕禮物。

威廉在桑德靈厄姆宮（Sandringham estate） 食完午餐後打機，英女王看見後覺得十分有趣要求加入，並試玩了一個簡單的保齡球遊戲，而且表現不錯。威廉當時更忍不住大笑，很欣賞祖母仍有童心陪他打機。

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遊戲開發商THQ在2009年時，為宣傳旗下家庭樂遊戲「BIG Family Game」，所以向英女王贈送了一部24K金特別版Wii遊戲機，並指希望一眾王室成員喜歡。但白金漢宮有嚴格送禮規定，該款遊戲機最終未能送給英女王，更被退回THQ。

THQ於2013年宣告破產，該遊戲機則被來自荷蘭烏特列支（Utrecht）的收藏家Donny Fillerup於2017年購入。惟他其後亦在網購平台eBay上放售，標價30萬美元。他亦在簡介中標明，該遊戲機原定送給英女王，運作正常兼配備證明文件。

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但eBay其後修改政策，令該遊戲機未能售出。Donny Fillerup再將遊戲機在拍賣網站Goldin放售，最終以3.6萬美元（約28萬港元）價格成交。

Donny Fillerup表示，其家庭經濟狀況不是太好，一直需要錢，而自己亦好奇該遊戲機可以賣幾錢。他認為30萬美元的售價合理，但有在任天堂工作的朋友仍指他售價過低，曾建議他加價至50萬美元（約390萬港元）。

責任編輯：李俊儀