【亞馬遜】加州政府起訴亞馬遜壟斷　汲與第3方賣家合謀抬高價格

▲ 加州檢察總長表示，州政府決定起訴亞馬遜（Amazon），指控其於與第3方賣家、批發商簽訂的合約中抬高價格，違反加州反壟斷與不公平競爭法。（法新社圖片）

加州檢察總長表示，州政府決定起訴亞馬遜（Amazon），指控其於與第3方賣家、批發商簽訂的合約中抬高價格，違反加州反壟斷與不公平競爭法。

【日本經濟】日本咖哩飯價格創20年新高 日圓貶值、香料價格暴漲成主因

華爾街日報報道，加州檢察總長Rob Bonta表示，已向舊金山高等法院提起訴訟，指控亞馬遜壟斷，阻止商家透過競爭對手的網站提供更低價格。

要求任命監察員

據悉，是項訴訟要求法院任命監察員以確保公司合規。同時亦判處亞馬遜對加州經濟損害賠償，並對在審判中證實的每項違法行為予以2500美元（約1.96萬港元）的罰款。

訴狀又指出，亞馬遜要求第3方商家簽署協議，如果商家在沃爾瑪（Walmart）等競爭對手網站以更低的價格出售產品，將面臨懲罰。不遵守協議的商家可能會在平台搜尋結果中被排到更後位置，遭取消使用網站上「黃金購物車」（buy box）的資格，甚至可能被暫停線上銷售或移除購買連結。

文中提到，亞馬遜也強迫批發商簽訂協議，規定如果亞馬遜為匹配競爭對手的價格而降價，導致其利潤率低至最低水平，這些批發商也會面臨懲罰。

【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信 黃家和憂慮爆發結業潮

【數碼轉型】怡和採用Google Cloud建客戶數據平台 加強消費者為中心行銷策略

責任編輯：李智美