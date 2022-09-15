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【樓市熱話】租村屋好過私樓？ 感覺屋企住得大啲 網民反擊力數3大弊端

理財智慧 18:40 2022/09/15

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在香港租樓，大部份喜愛私樓，通常地點及交通會較為方便，但亦會有人選擇村屋，貪其居住面積較大及自由度高。最近有人在討論區發起討論，指覺得租村屋好過租私樓，結果激起網民一片熱烈討論。

事主對租村屋及私樓的睇法：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

此帖文一出，惹來熱烈討論，大部份網友均認為村屋有不少缺點，主要有以下三樣。

1 容易被爆竊

「可以瘋狂被爆格」、「村屋環境靜，易被爆格，一定要裝防盜」、「多年前我單身時住過村屋(將軍澳),比南亞人爆過兩次格! 覺得沒得避，只要你外出就會有人去撬你門或擒窗，報完警一樣沒用」

2 蛇蟲鼠蟻多

「打理好麻煩，蛇蟲鼠蟻嚇到咩咁」、「首先驚唔驚蛇蟲鼠蟻、蚊、曱甴、四腳蛇、蜘蛛，我都見過哂」、「我都5點即刻關哂窗，D蚊大隻到，我都唔明啲人點燒嘢食咁多」、「好怕昆蟲的人，住村屋會提心吊膽」

3 村霸問題

「你冇睇東張西望咩？可隨時封路收你買路錢返吾到屋企呀」、「千萬不要租香港的村屋，你分分鐘無家可歸，新聞都講得多啦，好多村霸」、「住村屋，要同村內人打好關係，如果唔係分分鐘泊完車，一晚四條軚無晒氣」、「村屋要充分了解果條村是什麼人，費事無啦啦有地權路權問題，忽然大石阻路就唔好啦。」

其他網友回應：

人哋屋企同自己住係兩回事，老婆緊係人哋嘅好，但當佢做咗你老婆又會覺得佢唔好。你試吓住一年，你就知啱唔啱你

依家住村屋最大好處係加息唔會影響租金

其實村屋有非常多類型,有新有舊,有近市中心有近西鐵,有偏僻到只有私家車到,有多人有少人,有高級有簡陋,多數問題係蛇蟲鼠蟻,同上網問題

所以有些人揀屋苑式村屋，有圍牆圍住，有些管理(管理員/看更)，又有車位，寧願俾少少管理費

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責任編輯：李兆明

 

 

 

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