【虛擬貨幣】顯示卡挖礦時代正式終結 以太坊2.0升級完成 區塊鏈耗電量大減99.95%

以太坊主鏈合併於9月15日正式完成，標示著一個全新的時代來臨，代表長達兩年的挖礦熱潮與顯示卡暴漲時代正式畫下句號，根據外媒報導，以太坊主網合併已經正式完成，象徵這條全世界市值第二大的區塊鏈，已經由最初的PoW挖礦機制，轉型成PoS權責驗證機制。

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未來以太坊區塊鏈將不再依靠礦工的電腦和顯示卡運作，而是依照驗證者的協助進行區塊驗證。根據以太坊基金會表示，因為無需大量電力來進行高功率的電腦運算，「以太坊2.0」網路消耗的電力下降了 99.95%。另一方面，由於驗證工作所需時間大幅縮短，鏈上交易所需的手續費亦大幅下降，同時交易時間變得超級快速。以太坊共同創辦人Vitalik Buterin表示，合併只是第一步，接下來以太坊將會朝向快速規模化發展。

由於以太坊主網升級事關重大，許多加密貨幣交易所選擇在這段期間暫停以太幣交易，根據CoinMarketCap數據，在合併之後，以太幣的價格目前大約落在 1,611 美元（約12,566元）。

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記者：鄭日棱