日本10月料開放自由行 恢復短期停留免簽證

日本近月陸續放寬出入境限制措施，首相岸田文雄據報有意下月開放自由行旅客入境，更打算恢復短期停留旅客免簽證安排。不過當局預計仍會保留部分入境條件，包括要求旅客接種新冠疫苗。

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日媒指日本當地第7波疫情高峰已過，政府認為逐漸符合放寬出入境措施的條件。再加上日圓貶值，當局希望爭取恢復秋冬季的旅遊需求。

岸田文雄據報近日會宣布一系列放寬旅客入境措施，包括由現時容許無導遊跟隨的旅行團入境，進一步放寬自由行入境。當局也會撤銷每日5萬旅客入境的人數上限。

另外，當局目前仍要求所有外國旅客持簽證入境，但10月放寬措施後，將會恢復包括香港等68個國家和地區的短期停留免簽證安排，合資格旅客最長可免簽證逗留90日。

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不過日本政府預計會保留部分防疫措施，包括要求旅客完成接種3劑新冠疫苗。

日本目前認可的新冠疫苗包括港稱復必泰的輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）、Novavax及Covaxin疫苗。第三針則只接受輝瑞、Moderna及Novavax疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲