【投資心理學】「趁底吸納」還是「愈升愈追」? 一文了解參考點理論

在投資股票時，到底是「趁底吸納」還是「愈升愈追」﹖相信不同的投資者都有不同的看法，在傳統的經濟學中，當然價格愈低便會愈買，但往往我們在投資中往往受到「參考點」的影響，本文便會略述如何影響我們的思路。

參考點理論

如果現時有兩隻股票，一隻「由100元跌到80元」另一隻「由80元升到100元」，相信大部分的投資者都會希望投資於前者，因為前者有一種令人覺得「賺了20元」的感覺，我們會不經意在心中設定了一個「參考點」去定義何謂「抵買」。在兩者的情況，我們均以原來的股價為參考點，去決定賺或蝕。

似層相識的說法

相信都有聽過股評人或財演對於「支持點和值得買入」等說法，一般他們所講的價位便是參考點，以恒指而言，大家在曾經憧憬會升到3萬點水平，但受中概股監管和美國加息的影響，恒指甚至跌穿2萬點。一直都有人認為恒指有「值博」的空間，應該趁底吸納，但參考點由2萬8變成2萬點，到底「參考點」是否有參考空間。

只是心理的基準

在以往，不少投資者都認為「5號仔投資大法」利用匯控的高息再透過借貸的利息去賺取息差，但在2019年底，匯豐因為停派股息而引起滿城風雨，甚至已聲言日後派息未能回到以往水平。有見及此，投資者認為的基點或理應會發生的事都會因不同原因而「破底」。

我們正面對宏觀經濟欠佳的情況，加上美國無了期加息，可能都會經歷一段時間的衰退，特別是股市與樓市。近日見得最多的新聞便是「某大型屋苑跌穿多少」，不少的參考點都已經跌穿，因此在悲觀的情緒影響下，更需要回歸基本面分析。