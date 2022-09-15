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【內銀股】6大內銀及部分股份制銀行　據報下調存息以緩解息差收窄

股市 16:57 2022/09/15

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6大內銀及部分股份制銀行，據報下調商業銀行利率以緩解息差收窄。

內媒報導， 6間內地國有大行以及部分股份制銀行打頭陣下調商業銀行利率。報導稱，此次存款利率下調，主因是8月22日貸款市場報價利率（LPR）報價下調，1年期及5年期以上LPR已分別下調5、15個基點。報導稱，在息差收窄背景下，下調存款利率、穩步降低負債成本，已成商業銀行必然選擇。

報導提到，目前商業銀行利率下調節奏並不一致。農行 （01288） 、中行 （03988） 等國有大行的定期整存整取3個月年利率為1.25%，6個月1.45%，1年期、2年期、3年期、5年期的存款利率分別為1.65%、2.15%、2.6%、2.65%。而工行和建行1年期及2年期存款利率，分別為1.90%及2.40%。

為降低實體企業貸款利率提供空間

人行今年4月建立了存款利率市場化調整機制，指導內銀參考以內地10年期國債收益率為代表的債券市場利率和以1年期LPR為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。

國有大行和大部分股份制銀行均已於4月下旬下調了其1年期以上期限之定期存款和大額存單利率。當時的利率調整，集中於商業銀行的中長期存款利率，目的在於緩解內銀負債成本和息差收窄壓力，從而為降低對實體企業的貸款利率提供空間。

為推動金融機構讓利於實體經濟，內地今年政策利率連續下調，內銀貸款利率也不斷下行，惟存款成本則相對剛性，導致商業銀行的息差都面臨一定下行壓力。

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記者：余倩敏

 

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