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【消費優惠】領展T Town「甜星人關注谷」 「邊玩邊賺」免費贏取NFT及現金券 消費儲印花換領récolte小焗爐

理財智慧 20:25 2022/09/15

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T Town於本月16日至10月30日期間，推出「甜星人關注谷」推廣活動，以現實場景串連手機遊戲的互動概念，讓大人小朋友隨時跳入夢幻的虛擬甜品世界，免費大玩充滿天水圍地區特色的3大手機遊戲，完成遊戲任務，賺取限量甜食成就徽章NFT及指定商戶甜品優惠。

活動期間，T Town更與本地人氣插畫師Thomas Napoleon聯乘合作，以天水圍獨特景點下白泥、龍園及聚星樓為靈感，將商場打造成充滿滋味的甜品王國。大家更可憑消費單據兌換電子印花，儲滿指定數量換領期間限定人氣récolte小家電。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

T Town首次於活動中引入「邊玩邊賺」（play-to-earn）概念，從遊戲中賺取活動積分「糖分」兌換豐富獎品。大家只要通過手機於T Town場內各處搜索開啟夢幻大門的二維碼，即可走進虛擬甜品世界，免費挑戰3大主題遊戲「聚星攝蜜」、「下白泥尋蜜」及「龍亭解蜜」。

聚星攝蜜：於限時內拍攝最多的「缽仔琵鷺」，同時須躲避擾亂視線的「西多士琵鷺」。

下白泥尋蜜：於下白泥蛋撻池尋找指定「甜品」或「甜星人」。

龍亭解蜜：沿著線索解迷，尋找隱藏在綠茶龍園的各式甜品。

只要達成遊戲內的指定分數就能「邊玩邊賺」，換取別具收藏價值的限量甜食成就徽章NFT及T Town現金券，更有超過4,500份由商戶提供的獨家甜品優惠，包括Chateraise原味瑞士卷、敏華冰廳紅豆冰、鮮芋仙及天仁茗茶優惠券等。於商場內指定4大補給站掃描二維碼，便可簡單獲得補給「糖分」；每周於指定商戶消費也可賺取額外「糖分」。

T Town與本地人氣插畫師Thomas Napoleon聯乘合作，將商場變身成為滋味甜品世界。Thomas Napoleon今次以獨特日系畫風展現他的甘味哲學，透過充滿想像力的筆觸，將蛋撻、綠茶甜品及砵仔糕等香港人氣甜食，融入天水圍打卡美景：化身蛋撻漿的下白泥海灘、「綠茶控」不能錯過的綠茶龍園，以及由不同蛋糕及果撻層層疊成的聚星樓，讓大家置身於以甜品打造的天水圍特色地標。

於9月16日至10月30日期間，在T Town以指定電子貨幣消費滿50元或以上，即可兌換電子印花，儲齊指定數量的印花，可換領期間限定人氣récolte小家電「avancé小焗爐」，其日系設計時尚而簡約小巧，三段式溫度設定可輕鬆控制溫度，方便大家與家人好友於家中簡單炮製健康又滋味的甜品，締造溫馨的相聚時光。數量有限，換完即止。

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責任編輯：嚴浩文

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商場活動 虛擬貨幣 領展 天水圍 NFT 甜品

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