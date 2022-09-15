【人才爭奪】為保持競爭力　新加坡擬5年內增2萬金融職位

新加坡金融管理局周四公布新計劃，將在2021年至2025年期間，每年平均新增3000至4000個金融職位，目標在5年內增2萬個金融職位，預料金融業將以每年4%至5%的速度增長。金融業佔該國GDP 14%。

《彭博》報道指出，在經濟前景黯淡的情況下，新加坡推出此計劃，是為了鞏固該國作為全球金融中心的競爭力。

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新加坡金融管理局表示，將與金融業合作，深化新加坡在各類資產管理中發揮關鍵區域性或全球性作用的能力，包括外彙和私人資本市場。

該機構還稱，新加坡已超額完成在截至2020年的上一個五年計劃中設定的目標，創造了20000多個工作崗位，共吸引25.6億美元的金融科技投資。

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