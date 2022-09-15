  • 33°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才爭奪】為保持競爭力　新加坡擬5年內增2萬金融職位

環球政經 16:48 2022/09/15

分享：

分享：

新加坡金融管理局周四公布新計劃，將在2021年至2025年期間，每年平均新增3000至4000個金融職位，目標在5年內增2萬個金融職位，預料金融業將以每年4%至5%的速度增長。金融業佔該國GDP 14%。

《彭博》報道指出，在經濟前景黯淡的情況下，新加坡推出此計劃，是為了鞏固該國作為全球金融中心的競爭力。

瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

新加坡金融管理局表示，將與金融業合作，深化新加坡在各類資產管理中發揮關鍵區域性或全球性作用的能力，包括外彙和私人資本市場。

該機構還稱，新加坡已超額完成在截至2020年的上一個五年計劃中設定的目標，創造了20000多個工作崗位，共吸引25.6億美元的金融科技投資。

同場加映：【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

財富及資產管理 經濟 新加坡 金融

上一篇文章

【新股IPO】第四隻SPAC INTERRA ACQ-Z 明日在港掛牌 錄得輕微超購

下一篇文章

世衛料新冠疫情快將結束 旅遊相關股個別發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
【百業蕭條】西式糕餅店Crostini突宣布全線結業 負責人稱暫緩追租措施完結後無力交租 顧客怒轟執笠前賣餅卡擺明呃錢
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬
大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份
大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份
【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬
【有相睇】九龍灣得寶花園跌穿400萬　3年勁蝕74萬
【智能科技】傳蘋果新研處理器 將採用台積電「N3E」製程技術
【智能科技】傳蘋果新研處理器 將採用台積電「N3E」製程技術
【日圓大跌】日圓兌港元曾低見5.39 貶值誰最得益？
【日圓大跌】日圓兌港元曾低見5.39 貶值誰最得益？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款