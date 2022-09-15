可能連一張圖都沒有？NFT版權漏洞 

最近有很多人向我查詢，既然有NFT（非同質化代幣），為何還要創建DOT（Digital Owner Token數碼擁有權代幣）？原因簡單非常，就是NFT的版權在法律上仍有漏洞！

全球的NFT都包含智能合約儲存在區塊鏈中，但不是所有元數據（Metadata）都儲存在去中心化平台，這是其一不合理之處；二、現時幾乎所有的NFT，都不包含受法律保障的任何知識產權（IP）、擁有權和使用權。如果連圖片的使用權都沒有，那NFT持有者究竟購買了甚麼？最近，Galaxy Digital發表的研究報告都指出，大部份NFT持有者，沒有所得的知識產權（IP）權利。其實購買NFT，除了購入了數位代幣以外，亦同必須時購入了一種「授權」：擁有者的商業/非商業性使用權等等，當然商業性的使用權都可能有限/無限任何形式的使用，賺取收益的內容也是有不同限制。

而我們XBE旗下創建的DOT就是補充了以上法律漏洞，每一項DOT是利用NFT的技術，將完整的法律合約：IP擁有權、商業/非商業性的使用權、發布權等鑄造（Mint）進DOT的元數據內，擁有人可清晰根據合約內容得知自己的權利。而然，最近我們推出的DOT「WAPE」（Working Ape），擁有人可根據合約，任意推出產品、二創遊戲、電影、動畫、劇集等等……收益全歸擁有人，而DOT轉賣後，IP權利便會轉讓到新的持有人手上。

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作者簡介：李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。

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