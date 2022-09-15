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【信義能源3868】 信義能源遭大和降評級、削目標價　指加息拉升債務實際利率

股市 17:09 2022/09/15

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【信義能源3868】 信義能源遭大和降評級、削目標價　指加息拉升債務實際利率

信義能源 （03868） 股價8月至今回落超過20%，最新再有大行下調股份評級，大和認為美國聯儲局加息將對信義能源不利，故大幅下調對股份目標價逾20%，同時將公司評級由「買入」降至「跑贏大市」。信義能源股價今日收報3.03元，跌3.8%。

HIBOR上升影響債務支出

大和指，信義能源的所有債務都屬浮動計息，並與香港銀行同業拆息（HIBOR）掛鈎，隨著聯儲局不斷加息及HIBOR不斷上升，公司的實際利率已經由6月底的1.62%，升至7月底2.4%。

由於該行估計聯儲局9月會再加息0.75厘，預期信義能源今年底至2024年的實際利率或升至約3%。

此外，由於公司的盈利及派息以港元計價。美國加息及HIBOR持續上升，也會加劇人民幣兌港元貶值，對集團不利。

多晶矽價格料維持高位

大和在報告中又提到，信義能源重申今年太陽能發電場收購目標爲1GW，但實際並購規模可能少10%至20%，需視乎第四季多晶矽的價格。由於四川有電力供應控制，雲南也可能有類似做法，該行預計多晶矽價格在年內餘下時間將維持高位。

該行將信義能源評級由買入降至跑贏大市，預計公司利息成本上升等因素，故下調2022年至24年每股盈利預測1.5%至10.8%，目標價亦由4.85元下調23.7%至3.7元。

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編輯：葉志偉

港股 H股 大行報告 個股分析 每股盈利 目標價 新能源

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