【新股IPO】第四隻SPAC INTERRA ACQ-Z 明日在港掛牌 錄得輕微超購

本港第四隻特殊目的收購公司（SPAC）將於明日登陸港交所。由內地私募股權基金春華資本及農銀國際資管旗下ABCI AM Acquisition成立的INTERRA ACQ-Z（新上市編號：07801）公布招股結果，獲輕微超額認購，一共有79名投資者，其中46名為機構專業投資者並分別持有A類股份及上市認股權證（04801）的76.37%。該股將於周五（16日）掛牌，農銀國際及摩根大通為聯席保薦人。

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按每股A類股份發行價10元計算，公司上市料集資約10.01億元。INTERRA ACQ-Z擬發行約1億股A類股份及4,004萬份上市認股權證。其中，A類股份每手買賣單位為11萬股，初始價值為每手110萬元。上市認股權證將以每手買賣單位2.2萬份上市認股權證的方式進行買賣。每5股A類股份獲發2份上市認股權證。額外認股權證權利方面，每5股A類股份獲發1份上市認股權證。

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記者：張以正