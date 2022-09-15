路易斯安那州婦被禁墮畸胎 被迫遠赴紐約做手術

美國最高法院否決女性合法墮胎權，當地多個州份已立法禁止女性墮胎。路易斯安那州一名母親發現自己懷有畸胎，胎兒出生後很快就會夭折。但當地醫院因墮胎禁令拒絕為她進行墮胎手術，迫使她要遠赴紐約市墮胎。

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《衛報》報道，36歲路易斯安那州女子戴維斯（Nancy Davis）7月下旬證實懷孕約10周，準備迎接第2胎。她在巴吞魯日市（Baton Rouge）婦女醫院接受超聲波檢查，發現胎兒不幸顱骨缺失（acrania），即使出生後亦會短時間內夭折。

雖然路易斯安那州的墮胎禁令，容許醫院為無法在母體子宮外存活的胎兒進行終止妊娠，但未清楚列明包括患顱骨缺失症的胎兒。當地醫護人員憂慮為戴維斯進行墮胎手術，會違反禁令被判釘牌甚至入獄，因此拒絕為她墮胎。

戴維斯其後在眾籌網站GoFundMe講述苦況，最終籌得近4萬美元（31.2萬港元）款項，讓她前往合法墮胎州份進行手術。

她上月在律師陪同下，公開呼籲州政府釐清墮胎禁令條款。現育有一女及領養兩名兒子的戴維斯表示，自己因含糊不清的法律而遭受「難以形容的痛苦、情感傷害及身體風險」。

戴維斯本月初從家鄉遠赴逾2,250公里，到達紐約市曼哈頓一間計劃生育中心完成墮胎。

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她指州政府未有清楚詮釋墮胎法律的做法不公，強調這些經歷不應在其他女性身上重演。

此外，多個實施墮胎禁令的州份亦發生不公平情況，佛羅里達州一家法院禁止一名16歲女孩墮胎，認為她未足夠成熟作出墮胎決定，並要求她誕下嬰兒。

俄亥俄州一名10歲女孩因姦成孕，但她要前往鄰近的印第安納州才能終止懷孕。

責任編輯：郭麗明