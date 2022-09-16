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【一時佳話@iM網欄】不聽旁人言 成功在目前

名人薈萃 21:20 2022/09/16

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上周有位同業Cold Call筆者，想轉會加盟筆者的團隊。席間這同業很坦誠分享了她過去的收入一直徘徊在貧窮綫下，連生活也成問題。於是筆者很好奇問：「你曾否懷疑你不適合這行業嗎？你家人沒有勸你轉行嗎？」

她說：「我家人自我入行後便一直勸我退，我心情和生意低落時也有想過自己是否適合，但我覺得我只是差一點點便開竅，所以最終選擇堅持。」
與她的對話令筆者想起一個青蛙攀塔的故事：

青蛙攀塔的故事
有一天，森林裏池塘的青蛙們決定舉行一場攀爬高塔比賽，誰先爬上塔頂，誰就是勝利者。比賽開始後，一群吃瓜觀眾便圍着高榙議論紛紛：

「這塔太高了，牠們肯定到達不了塔頂的。」

不可能嘛，太難了。」

很多比賽中的青蛙聽到這些話就洩了氣，棄權退出。可是還是有些青蛙繼續往上爬，觀眾們也更擔心地大呼：

「這麼高跌下來，一定跌死你的！」

「下來吧！太危險了！」

於是，愈來愈多青蛙退出比賽，到最後只剩一隻青蛙繼續堅持。雖然觀眾繼續勸退，可是這隻青蛙一點都不氣餒，出盡全力，終於攀上塔頂。

牠下來後，觀眾們一改口風為牠歡呼喝采。有一個觀眾問牠：「你為甚麼能爬完全程？」這才發現，原來這青蛙是聾子，根本聽不到任何聲音。

因為耳聾聽不到各樣的雜音，反而能夠專心達成目標。

學懂選擇性聆聽
很多人入行前後或立志定了一個宏大的目標，初時我們也抱有信心，但當聽到很多旁人說：「很難的！」「放棄吧！」「水尾了！」，於是我們原先堅定的意志就會動搖，令我們本來可做到的事情就放棄了。

當然，筆者不是叫大家做一個固執、不聽意見的人，而是要學懂選擇性聆聽，也多聽聽自己內心的聲音，然後擇善固執，做一個目標清晰，不輕易被人言改變的人。

最後，筆者被這位把保險理財工作當專業和事業經營的同業所感動，決定一起努力，助她實現理想！

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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