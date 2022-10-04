【一時佳話@iM網欄】如何重拾信心？

早陣子公司運動會，有一位男同事在各項目也得獎，獲選為MVP最有價值球員。頒獎後，他向筆者道謝，謝謝筆者當年跟他做了一個互動，才令他有今天。筆者年紀大，記憶力差，當然不知所以然。他回憶起當

「100元的互動」。

筆者：「Stanley，把你錢包裏最大面額的紙幣拿出來給我。」

Stanely拿出一張100元紙幣給筆者。

筆者：「若我把這張銀紙還你，你要嗎？」

Stanley：「當然要！」

筆者把這銀紙弄皺捏成一團，然後問：「你還要嗎？」

Stanley面有難色：「要。」

筆者把這團銀紙丟到地上，再踩幾腳，然後再扭動腳掌用鞋底磨它：「現在你還想要嗎？」

Stanley感覺被戲弄，很不高興：「我不要了！」

筆者：「怎麼不要呢？其實無論這紙幣被如何對待，被如何踐踏，只要不破損，它的價值還是不變，一樣是100元。」

我的價值由我定

Stanley回憶完後，還說當天的100元紙幣，至今還放在他工作桌上。

筆者便想起當年他以19歲入行，由於年紀太輕，親友們均怕他做不久，故不太支持他。雖然很努力工作，但換來的卻是冷嘲熱諷，令他意興闌珊，信心受挫。故筆者效法前輩們用這方法激勵他。今天他不再是當年的小伙子，他已是獨當一面的MDRT終身會員，還經常被邀去分享，激勵他人。

留着建高樓基石

在生活中，有時候我們被輕視、打擊和否定，甚至被侮辱，令我們開始懷疑自己，懷疑人生。我們就像這100元紙幣，無論別人如何對待我們，我們的價值也不被改變，你還是你！

其實，生命中總有野蠻人向你扔石頭，錯的不是你，是他。你可以選擇做悲劇的主角痛哭，也可以選擇怒氣沖沖地把石頭扔回去，但筆者選擇留着來做建高樓的基石！你呢？

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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