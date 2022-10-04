  • 30°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一時佳話@iM網欄】如何重拾信心？

名人薈萃 17:24 2022/10/04

分享：

分享：

早陣子公司運動會，有一位男同事在各項目也得獎，獲選為MVP最有價值球員。頒獎後，他向筆者道謝，謝謝筆者當年跟他做了一個互動，才令他有今天。筆者年紀大，記憶力差，當然不知所以然。他回憶起當

「100元的互動」。

筆者：「Stanley，把你錢包裏最大面額的紙幣拿出來給我。」

Stanely拿出一張100元紙幣給筆者。

筆者：「若我把這張銀紙還你，你要嗎？」

Stanley：「當然要！」

筆者把這銀紙弄皺捏成一團，然後問：「你還要嗎？」

Stanley面有難色：「要。」

筆者把這團銀紙丟到地上，再踩幾腳，然後再扭動腳掌用鞋底磨它：「現在你還想要嗎？」

Stanley感覺被戲弄，很不高興：「我不要了！」

筆者：「怎麼不要呢？其實無論這紙幣被如何對待，被如何踐踏，只要不破損，它的價值還是不變，一樣是100元。」

我的價值由我定

Stanley回憶完後，還說當天的100元紙幣，至今還放在他工作桌上。

筆者便想起當年他以19歲入行，由於年紀太輕，親友們均怕他做不久，故不太支持他。雖然很努力工作，但換來的卻是冷嘲熱諷，令他意興闌珊，信心受挫。故筆者效法前輩們用這方法激勵他。今天他不再是當年的小伙子，他已是獨當一面的MDRT終身會員，還經常被邀去分享，激勵他人。

留着建高樓基石

在生活中，有時候我們被輕視、打擊和否定，甚至被侮辱，令我們開始懷疑自己，懷疑人生。我們就像這100元紙幣，無論別人如何對待我們，我們的價值也不被改變，你還是你！

其實，生命中總有野蠻人向你扔石頭，錯的不是你，是他。你可以選擇做悲劇的主角痛哭，也可以選擇怒氣沖沖地把石頭扔回去，但筆者選擇留着來做建高樓的基石！你呢？

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

更多一時佳話@周榮佳的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
亞洲 人物 香港 保險公司

上一篇文章

【一時佳話@iM網欄】尋回初心

下一篇文章

【VR產業】Magic Leap發布 第二代商用AR眼鏡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【青姐話】結餘快清零 定存最有型
【青姐話】結餘快清零 定存最有型
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款