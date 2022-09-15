商湯回應裁員傳聞 股價微跌2.3%

商湯（00020）日前傳出大幅裁員消息，周四（15日）股價受影響跌2.3%，收市報2.08元。商湯回應時則指今年截至目前，公司員工總數略有增長，會根據市場環境及自身狀況調整組織和人才結構。

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據內媒報導，商湯調整前的總人數接近6,000人，其中智慧城市事業群總人數超過2,000人，目前已約有500人離職。商湯回應時表示，作為一家快速發展的科技創新企業，商湯會根據市場環境及自身狀況調整組織和人才結構，以更好滿足業務發展。



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商湯亦表示公司目前整體業務正常發展，商湯的人才戰略未發生變化，社會招聘及今年的校招亦正常進行中。

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撰文：鄭昊彤