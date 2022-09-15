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商湯回應裁員傳聞 股價微跌2.3%

股樓投資 16:37 2022/09/15

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商湯（00020）日前傳出大幅裁員消息，周四（15日）股價受影響跌2.3%，收市報2.08元。商湯回應時則指今年截至目前，公司員工總數略有增長，會根據市場環境及自身狀況調整組織和人才結構。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

據內媒報導，商湯調整前的總人數接近6,000人，其中智慧城市事業群總人數超過2,000人，目前已約有500人離職。商湯回應時表示，作為一家快速發展的科技創新企業，商湯會根據市場環境及自身狀況調整組織和人才結構，以更好滿足業務發展。
 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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商湯亦表示公司目前整體業務正常發展，商湯的人才戰略未發生變化，社會招聘及今年的校招亦正常進行中。

 

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撰文：鄭昊彤

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商湯－W（00020） 裁員 港股

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