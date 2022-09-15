▲ 【全球經濟】惠譽調低中國經濟今年增長預測至2.8% 歐洲能源支援措施將產生龐大財務成本、歐英年內料衰退

評級機構惠譽發布環球經濟前景9月份報告，因應中國經濟在疫情防疫政策及內房持續低迷下，下調中國今年及明年經濟增長預測，今年經濟調低0.9個百分點至2.8%，明年經濟增長調低0.8個百分點至4.5%。

惠譽同時將全球今年經濟增長預測調低0.5個百分點至2.4%，明年經濟增長降1個分點至1.7%。該行預期，歐元區及英國將於今年稍後時間步入衰退，美國則會於明年中出現溫和衰退。

惠譽：環球經濟近月出現完美風暴

惠譽首席經濟師Brian Coulton指，環球經濟近月出現完美風暴，歐洲出現天然氣危機，環球利率快速上升，而且中國房地產市場加速下滑。

歐美經濟方面，惠譽認為，受天然氣危機影響，調低歐元區明年經濟增長預測2.2個百分點至0.1%。美國今年經濟增長調降1.2個百分點至1.7%，明年增長降1個百分點至0.5%。

歐洲批發天然氣價及能源價格累升近10倍

惠譽稱，現時假設俄羅斯完全或幾乎完全截斷對歐洲的天然氣供應，雖然歐元區致力尋找其他替代方案，但歐元區天然氣供應短期料大跌，這將會對製造業供應鏈構成影響，若天然氣供應被迫以配給機制取代，勢令供應端方面構成重大壓力。

歐元區8月服務業及綜合PMI終值調低 均處榮枯綫以下【下一頁】

歐洲批發天然氣價及能源價格累升近10倍，在傳導機制下，零售電價及氣價大幅推高消費物價指數（CPI）。惠譽指，當零售電價及氣價上升3至4倍，便會推高CPI逾15個百分點，故各國正制定保護消費者措施，預期零售價格上升幅度較溫和，但這同時意味相關的能源支援措施會產生龐大財務成本。

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編輯：陳韻妍