【消費優惠】自由鳥推出上台首月免費計劃 同步加推多項聯乘優惠活動

SmarTone 旗下的自由鳥Birdie近日宣佈推出「夠FREE先至盡興」活動，與Cafe、酒廠、酒店及女士用品進行限定 Crossover合作。此外，Birdie還有上台優惠，只要在活動期間上台，首月月費將免除，其後月費更可有 6 折優惠。

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四重破天荒聯乘活動：

自由鳥 x 香港維港凱悅尚萃酒店：

聯手香港維港凱悅尚萃酒店打造「Chill with Birdie」 自由 鳥主題房間，入住即獲贈自由鳥限定禮品包，並可享用主題甜點套餐，更可參與手機遊戲體 驗，贏取豐富獎品。

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自由鳥 x 橫龍 128：Party with Birdie

由即日起至 10 月 2 日推出期間限定主題 Pop-up Café，捉緊夏天尾巴喺深水埗橫龍 128 盡興狂歡。

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自由鳥 x 麥子啤酒：Cheers with Birdie

打造首支自由鳥自家「麻甩啤」，以烈性黑啤（Stout） 為基調，加入四川紅花椒，入口咸香醇滑，盡顯「麻甩」本色。

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自由鳥 x Kotex

Free with Birdie自由鳥與Kotex聯手推出「大流量急救企劃」限量套裝， 包含 Kotex 草本抑菌安心熟睡褲及自由鳥一個月無限數據計劃，照顧女士們日夜嘅各類流量需要。

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由即日起至9月30日，新客戶登記指定月費計劃，除咗首月免費外，第二個月起嘅月費亦可享高達6折優惠，不設優惠期限。此優惠適用於攜號轉台或以新號碼上台嘅客戶，毋須預繳月費，亦無任何額外收費。

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記者：鄭日棱