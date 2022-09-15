【港元定存】銀債退款優惠6大特色 港元定存最高息3.5厘

▲ 銀行搶推銀債退款優惠，集友新加入戰團。

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銀債於昨天（9月14日）開始退還逾175億元的向隅閒資，至今9間大小行已推銀債退款的特惠息，搶攻老友記的避險資金。最新加入戰團是集友，推出3大銀債退款優惠，敍造128天港元定期存款享2.9厘年息，存188天有3.1厘年息，328天有3.3厘年息，起存金額為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶，以全新資金或銀債退款資金，以分行渠道開立。推廣期至9月28日，額滿即止。

此外，今天（15日）暫有兩大小行全面加港元定期存款息，包括花旗兩連加1年定存0.07厘至3厘，上商也提高短中長息。

另綜觀各行的銀債招數有6大各有特色，包括：

（1）港元定期存款最高息3.5厘：華僑永亨推銀債退款優惠，200天享2.88厘年息，388天有3.5厘年息，推廣期由9月14至30日，但名額有限， 先到先得。而符合銀債申請資格人士分兩大類，經該行申請銀債的現有客戶，入場費為10萬元（於該行銀債退款的金額可視作新資金）；而全新成為「華僑永亨」客戶，門檻須100萬元，兩類客戶的上限2000萬元。

銀債退款轉做定存 入場費較低

（2）最易賺「着數」：渣打香港 （02888） 提供1年定存享3.18厘，起存額僅1萬元，較該行相同存期高0.38厘。同樣，信銀國際的最低存款額也是1萬元，較東亞 （00023） 及工銀亞洲的10萬元入場費低。

（3）賺息最多：信銀國際因不設上限，大戶可賺盡高息；反觀東亞以1000萬元封頂，華僑永亨為2000萬元，集友是3000萬元。

信銀國際由昨天起至9月30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率高達3.2厘，較該行相同存期2.9厘高。且不論新舊客戶，憑銀債退款均可享以上特惠息。

（4）產品選擇最多：工銀亞洲挾持3大着數而贏得花款夠多。這中資大行由今天（15日）起，為銀債退款的客戶提供3大退款優惠，首先是港元定期存款特惠年息：388天享3.15厘，228天有3厘，128天享2.65厘，優惠期至9月30日，須開立或持有綜合理財戶、e時代或理財金帳戶，並持有該行的借記卡的客戶，且以全新資金10萬元或以上開立定存款可享特惠年利率。

第2大優惠是買基金，優惠期由9月15日至10月14日，透過工銀亞洲認購銀債的客戶，憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享0.5%基金認購費優惠。

第3大優惠是換人仔有着數，優惠期由9月15日至10月14日，透過工銀亞洲認購銀債的客戶，憑銀債退款兌換人民幣，可享40 點子優惠。

此外，中銀香港 （02388） 也有3重賞，第一，提供銀債退款或新資金港元定存特優年利率優惠，3個月年息1.8厘、半年2.5厘及1年2.7厘。再者，投資產品也有着數，豁免新基金客首筆認購費。其三、其它人壽保險亦有推廣優惠。

另星展為不同銀債客戶提供投資交易獎賞。

（5）外幣之選：銀髮族若對美元有需要，或貪美金更高息，兩行設美元定期存款優惠。分別為：東亞推半年及1年期的銀債退款皆享2.6厘，適用於港元及美元定存，進場費皆為10萬港元；但238天的2.38厘僅得港元選擇。

同樣，透過富邦認購銀債的客戶，於9月14日至30日期間，以銀債退款開立定存可享新資金定存優惠，惟存款額須達到指定要求。該行最高息為1年港元定存3.3厘，美元相同存期更有3.7厘。而9個月的美元定存年息為3.6厘，半年美元定存年息為3.5厘，3個月美元定存年息是3.2厘，起始金額俱為100萬港元。

（6）截止期最長：除了集友的銀債優惠截止期為9月28日，其餘普遍是9月30日；但買基金等甜頭，工銀亞洲允許10月14日才屆滿。此外，渣打的1年定存3.18厘特惠息的截止期是10月底。

順帶一提，券商方面，致富證券的銀債客新買基金免認購費。

另方面，中銀香港、京東數科及怡和系有份的虛擬銀行livi bank，最近新推港元定期存款優惠，1個月年息0.45厘，3個月年息1.5厘，4個月年息1.8厘，半年年息2.2厘及1年息率2.4厘，起存額500元，上限500萬元；超過500萬元的息率為0.01厘，最終限額為5000萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪