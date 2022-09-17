【營銷智慧@iM網欄】電郵營銷可收奇效 切誤陷垃圾郵件陷阱 

筆者此前只介紹社交平台的營銷策略及方法。實際上，綫上營銷方式尚有多個平台可使用，亦能夠藉此加強你對潛在客戶的推廣。今次將簡單分享筆者使用電郵營銷的過往經驗，增加不同面向的綫上營銷知識及實際操作。

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勿購買電郵名單

筆者作為曾使用電郵作營銷的操作者，並不建議中小企老闆們以購買電郵名單的方式作為電郵營銷策略的第一步。

電郵營銷最主要的受眾其實並非你的潛在客戶。反之，電郵營銷能夠影響的受眾往往是你的現有客戶；根據數據分析，有60%-70%的現有客戶在收到推廣電郵後，反而會進行購買。相反，只有5%至10%的新客戶會被推廣電郵吸引並進行購買。由此可見，中小企老闆在資金較少的前題下，若要維持現有客戶的購買力，電郵營銷會是一個低成本及高效的營銷策略。

電郵營銷的核心

若要維持現有客戶的購買力，如何為他們的喜好分類，並按不同日子發放電郵進行推廣。要處理這些較複雜的數據分析，則需要配備良好的電郵系統。

電郵系統能夠為電郵名單內的潛在客戶分類，因應受眾的組別發出不同的推廣電郵。之後，因應發送不同推廣電郵的回應進行分析，從而提拱最有效果的營銷策略予用家。剛提到使用系統能夠為你的受眾分門別類，例如：該客人曾購買該類別的產品，就此為他們分門別類。根據不同組別，為你不同類別的產品進行銷售；此過程稱之為電郵系統的自動化流程。因此電郵系統能夠了解客人曾進入不同網站或社交媒體閱讀關於貴公司的文章或廣告，並透過這些不同的入口、不同受眾的需要、按不同模式等數據發放一系列的電郵，從而提高營銷效果。

垃圾郵件陷阱

多個大型企業電郵系統都有其一套評分標準，若受眾經常不打開推廣電郵，Google、Outlook等 AI 會自動降低你的電郵評分，間接使你的推廣電郵分類為垃圾郵件。久而久之，你的電郵能接觸的受眾便大幅下降。

因此選擇一個良好的電郵系統是很重要，因為它們會為你分析受眾對推銷的意願，它會為你篩走不願意接受推銷電郵的客戶，這樣就能確保你的推廣電郵分數不會下降。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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